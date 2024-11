Lancia festeggia 118 anni, storia italiana iniziata con la 12 HP. Napolitano: «Altro tassello della nostra storia leggendaria»

Lancia, brand del gruppo Stellantis, festeggia oggi il suo 118esimo anniversario. Fondato nel 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, entrambi dipendenti Fiat e appassionati di auto, il marchio ha scritto pagine della storia dell’automobilismo con modelli innovativi come la 12 HP, prima vettura prodotta nel 1908, la Lambda e l’Aurelia. Il design di Lancia ha creato modelli come l’Aurelia B24 e la Thema 8.32, che hanno definito il concetto di "stile italiano". Nel motorsport, Lancia è stata sulla scena dei rally per oltre 20 anni, con vetture come la Stratos, la 037 e la Delta, simboli di eccellenza tecnica e sportiva. Lancia è stata anche protagonista anche nel mondo del cinema, come nel film “Il Sorpasso” e ha collaborato con testimonial come Stefano Gabbana e Richard Gere. "Sono orgoglioso di celebrare questo anniversario che segna un altro tassello della nostra storia leggendaria, fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi.

In questi 118 anni di storia, Lancia ha creato vetture belle, innovative e spiccatamente italiane che, nonostante il trascorrere del tempo, continuano a essere nel cuore della gente", ha detto Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia. Nel "Rinascimento" di Lancia un ruolo chiave lo rivestono i nuovi showroom Casa Lancia, che oggi in Italia sono 160 mentre, entro il 2025, raggiungeranno la quota totale di 70 distribuiti nelle principali città di Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. Per l'anniversario il brand ha realizzato un video celebrativo mettendo in risalto il fil rouge che lega alcune icone del passato con la Nuova Ypsilon, e una serie di iniziative che coinvolgeranno i dipendenti Lancia nei siti produttivi in Italia, Zaragoza (Spagna) e Poissy (Francia). A Torino le celebrazioni si terranno nella storica sede di Lancia in via Plava, dove sarà esposta la Nuova Ypsilon.