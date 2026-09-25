Lancia festeggia 120 anni al Festivalcar. Parate di auto d'epoca, Concorso d'Eleganza e convegni

Motori ancora protagonisti nel Torinese, con la quinta edizione di Festivalcar: una kermesse (ideata da Federico Ferrero) che è molto cresciuta negli anni e si presenta nel weekend (26 e 27 settembre) con una formula rinnovata e ampliata. Saranno infatti due le giornate di esibizioni statiche, convegni e parate che coinvolgono per la prima volta, oltre a Revigliasco Torinese, anche il Parco del Castello Cavour di Santena.

Torino e la sua collina come un salotto buono dell’automobile d’epoca. Il Concorso Internazionale d'Eleganza Festival Car è anche riconosciuto nel calendario internazionale FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). La locandina ufficiale della manifestazione porta una firma d'eccezione: il Centro Stile Pininfarina. L'opera rende omaggio ai 120 anni dalla fondazione di Lancia ed esalta il concetto di "Granturismo". Lancia diventa dunque grande protagonista delle kermesse. Oltre 90 i modelli esposti tra le vie del borgo: un parterre d'eccezione suddiviso nelle piazze storiche di Revigliasco Torinese, tra regine del rally come la Lancia 037 e la Delta Club Italia, icone come la Ferrari F50 e 275 C, fino a pezzi unici del calibro della Bugatti EB112 by GFG. Giuria d'eccellenza internazionale: un panel guidato da Federico Ferrero e composto dalle firme più celebri del car design mondiale, tra cui Lorenzo Ramaciotti, Pietro Camardella, Fabrizio Giugiaro e Roberto Giolito.

Protagonista annunciato è anche Umberto Palermo, Presidente Esecutivo di Mole Urbana e di UP Design. Presenterà l'intera gamma della sua elettrica. Proprio Mole Urbana ha ispirato e organizzato un talk che svilupperà un tema specifico: si può ancora partire da un foglio bianco e arrivare a costruire un’automobile in Italia? Quali competenze, investimenti e regole servono oggi a un nuovo costruttore per trasformare un progetto in una realtà produttiva? L'esperienza concreta di un progetto automobilistico italiano per allargare lo sguardo a temi che riguardano l’intero settore: industrializzazione, filiera, sicurezza, transizione ecologica e nuove esigenze della mobilità urbana.