Lancia Gamma protagonista del “Viaggio nell'eleganza italiana”. Il tour è in programma dal 12 novembre al 12 dicembre

La nuova Lancia Gamma sarà protagonista del roadshow «Viaggio nell'eleganza italiana», un viaggio che accompagna il nuovo modello della casa torinese presso le concessionarie d'Italia, dove sarà disponibile a partire da gennaio 2027. Con l'obiettivo di raccontare la nuova Lancia Gamma e il suo savoir-faire, ogni tappa sarà divisa un due momenti: durante la giornata sono previste una serie di anteprime esclusive one-to-one per permettere ai clienti di vedere da vicino la vettura e, quando previsto, effettuare un test drive.

Mentre la sera, lo spazio si apre agli ospiti della concessionaria Casa Lancia per un evento di circa due ore che culmina nel reveal della nuova Gamma, accompagnato da un momento conviviale, catering e intrattenimento coerenti con il posizionamento del marchio e la località in cui si svolge l'evento. Protagonista del viaggio è la nuova Lancia Gamma, che riporta al centro il made in Italy essendo progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Con le sue dimensioni compatte e l'accurato sviluppo aerodinamico, il crossover fastback Lancia mostra un design particolare grazie ai richiami al design del nuovo corso stilistico del marchio, come il calice luminoso sul frontale e i numerosi dettagli raffinati all'interno dell'abitacolo. Disponibile con motorizzazione ibrida o elettrica, la nuova Lancia Gamma offre potenze comprese tra i 145 e i 375 CV e un'autonomia in elettrico fino a oltre 740 km.