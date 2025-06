Lancia, il Presidente Mattarella a bordo della Flaminia alla celebrazione del 2 giugno

Come da tradizione la Lancia Flaminia Presidenziale ha accompagnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel percorso di apertura della parata militare. Dal 1961 la Lancia Flaminia Presidenziale è la vettura storica ufficiale del Quirinale, diventando di fatto ambasciatrice dell'italianità nel mondo in occasioni istituzionali come la Festa della Repubblica del 2 giugno e l'insediamento del Presidente al Quirinale, oltre ad aver accompagnato politici, capi di Stato e sovrani, tra cui la regina Elisabetta II d'Inghilterra e presidenti John Fitzgerald Kennedy e Charles De Gaulle. Presentata al Salone di Ginevra del 1957 e dotata di motore V6 da 2.5 litri, la Lancia Flaminia aveva il compito di sostituire la Lancia Aurelia e in breve tempo vennero realizzate diverse versioni speciali della vettura, tra cui quella prodotta nel 1961 da Pinin Farina e chiamata «335», sigla che indicava la misura del passo in centimetri.

Si trattava di una decappottabile a passo lungo che, l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi scelse come vettura di rappresentanza. Ne vennero realizzati quattro esemplari, a cui furono assegnati, seguendo una consolidata tradizione, i nomi propri di cavalli purosangue delle scuderie del Quirinale: Belfiore, Belmonte, Belvedere e Belsito. Verniciate nel caratteristico Blu Notte, tutte le vetture dispongono di una selleria in pelle Connolly nera, interfono per comunicare con l'autista, 5 sedute posteriori con ampio divano e due strapuntini. Sottoposti a restauro nel 2001, attualmente due degli esemplari sono affidati alle Scuderie del Quirinale: Belfiore e Belvedere. La Belsito è invece visionabile presso il museo storico della Motorizzazione Militare di Roma, mentre la Belmonte è esposta dal 2001 al Museo dell'Automobile di Torino.

Va infine ricordato che la Lancia Flaminia Presidenziale è una delle nove vetture che hanno ispirato il design delle future vetture del marchio, grazie alla sua forma filante, fatto di aerodinamicità, sostenibilità e fluidità dei volumi. Sua erede naturale è la Nuova Gamma, che sarà prodotta, a partire dal 2026, presso l'iconico stabilimento di Melfi (Potenza), uno degli impianti d'eccellenza del Gruppo. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la nuova ammiraglia Lancia incarna l'impegno del brand verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l'eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni, e al tempo stesso, riflette l'impegno di Stellantis nel valorizzare i siti produttivi italiani, promuovendo l'eccellenza del Made in Italy nel mondo.