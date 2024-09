Lancia Pu+Ra HPE trionfa allo Chantilly Concours d'Élégance. Fuster: «Modo migliore per tornare in Francia con Nuova Ypsilon»

Prestigioso riconoscimento Lancia in terra di Francia: la Casa italiana ha vinto con il concept Pu+Ra HPE lo Chantilly Concours d'Élégance-Best of Show, uno degli appuntamenti motoristici d'Oltralpe e mondiali più prestigiosi. Il prototipo che rappresenta il futuro del brand per i prossimi 10 anni, è stato protagonista alla parata conclusiva, dedicata alle concept car, tenutasi nella splendida cornice dello Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024. La rassegna è stata anche l'occasione per mostrare al pubblico transalpino l'ultima nata, la Nuova Lancia Ypsilon, in consegna entro l'ultimo trimestre del 2024 sul mercato locale, dove Lancia si avvarrà per la distribuzione di 25 showroom nel paese, affiancati da 80 punti di assistenza post-vendita.

«Oggi - ha dichiarato Charles Fuster, responsabile marketing e comunicazione del marchio del Gruppo Stellantis - l'eleganza italiana di Lancia vince @ Chantilly Concours d'Élégance - Best of Show con Lancia Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di stile, design ed eleganza. Ricevere questo riconoscimento davanti alle più belle vetture del futuro, a pochi mesi dall'inizio del Rinascimento Lancia, rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Questo è sicuramente il modo migliore per tornare di fronte al pubblico francese con Nuova Lancia Ypsilon, ispirata proprio a Lancia Pu+Ra HPE. La prima vettura della nuova era del marchio sarà infatti presto disponibile in Francia in versione ibrida e 100% elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente, composta da tre allestimenti. Nel 2025, la Francia disporrà di una rete distributiva composta da 25 showroom, affiancati da 80 punti di assistenza post-vendita».