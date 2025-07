Lancia, il ritorno nei rally riaccende la passione. Sono cento le Ypsilon Rally4 HF vendute

Dopo i primi quattro appuntamento disputati del Trofeo Lancia, il marchio torinese fa un bilancio sul ritorno nei rally e sul lancio del monomarca dedicato alla nuova Ypsilon rally4 HF. Sono arrivate a quota cento le Ypsilon rally4 HF vendute e sono ben 40 i team iscritti al Trofeo Lancia, numeri che sostengono la strategia del marchio torinese, il più vincente di sempre in questa disciplina del motorsport, di tornare a calcare i campi di gara. Ricordiamo che, il ritorno di Lancia nei rally è parte integrante di un progetto industriale e culturale che riconosce nel motorsport un laboratorio strategico per l'innovazione tecnica, la formazione di nuovi talenti e il rafforzamento dell'identità di marca.

In questo contesto si inserisce anche il rilancio della storica sigla HF, da sempre simbolo delle Lancia più grintose, che torna a occupare un ruolo centrale nella visione futura del marchio. Quattro gli appuntamenti del Trofeo Lancia (Targa Florio, Rally Due Valli e Rally di Roma Capitale) che hanno già regalato spettacolo e colpi di scena, contribuendo a tracciare una classifica capace di regalare ancora emozioni. Grande protagonista, ovviamente, la Ypsilon Rally4 HF, sviluppata con il contributo tecnico del due volte campione del mondo Miki Biasion, che ha saputo coniugare potenza e affidabilità fin dalle prime prove ufficiali.

Dopo la pausa estiva, la stagione riprenderà con il Rally del Lazio, in programma dal 13 al 14 settembre, e terminerà con l'atteso gran finale a Sanremo, dove si assegneranno i titoli definitivi. In questi mesi, i tecnici Lancia hanno anche presentato altre due versioni sportive, che vanno ad affiancare la Ypsilon sviluppata per la categoria FIA Rally4: l'elettrica Lancia Ypsilon HF da 280 CV (stradale) e la Ypsilon HF Racing da 145 CVF, ideale per i giovani che vogliono avvicinarsi in modo concreto e sicuro al mondo delle competizioni.