Lancia, un roadshow nelle città con Nuova Ypsilon. Prima tappa a Torino, poi Milano, Roma e Napoli

E' un vero e proprio roadshow pensato per raggiungere le principali città italiane, quello che vede protagonista Nuova Lancia Ypsilon e che lo scorso fine settimana ha avuto le strade di Torino come percorso della prima tappa. Il viaggio proseguirà poi ogni fine settimana, fino alle feste natalizie, tra quartieri storici e moderni, movida serale e scenari speciali nelle città italiana. Nel primo appuntamento, che si è svolto dal venerdì 14 a domenica 17, dieci esemplari del nuovo modello di casa Lancia hanno percorso i viali del capoluogo piemontese. «Sono orgoglioso dell'accoglienza che il pubblico torinese ha riservato alla Nuova Lancia Ypsilon - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - in questa prima tappa del nuovo tour italiano. Straordinaria anche l'entusiasmo mostrato dai tantissimi stranieri che in quei giorni hanno invaso Torino per assistere alle ATP Finals».

«E' profondo - ha aggiunto Napolitano - il nostro legame con la città che diede i natali a Lancia nel lontano 1906, la stessa città che ancora oggi ospita il quartier generale e Centro Sile del marchio e dove è stata progettata, sviluppata e disegnata la Nuova Lancia Ypsilon». Le dieci vetture Lancia hanno attraversato alcuni dei luoghi più iconici della città, come via Po, che collega Piazza Castello a Piazza Vittorio Veneto, Piazza San Carlo, conosciuta come il 'salotto di Torino' e le vie del Quadrilatero, oltre a Piazza Vittorio Veneto, dove ogni sera va in scena la vivace movida torinese tra ristoranti, caffè e locali. La prossima tappa del roadshow sarà quella di Milano, dal 21 al 24 novembre. Successivamente, il tour toccherà Roma (28 novembre - 1° dicembre) e Napoli (5 - 8 dicembre).