Lancia, un weekend “dedicato” nelle concessionarie italiane per la nuova Ypsilon Ibrida

Appuntamento nel fine settimana nelle concessionarie casa Lancia di tutta Italia per il «Porte Aperte» dedicato alla nuova Ypsilon Ibrida, l'evento che permetterà ai clienti di provarla su strada e scoprire la nuova offerta commerciale «Lancia Zero Pensieri». Sabato 14 e domenica 15 marzo le circa 160 concessionarie del marchio accoglieranno il pubblico per presentare nel dettaglio la nuova compatta premium della casa torinese e la formula di finanziamento pensata per facilitare l'accesso alla tecnologia ibrida Lancia. L'offerta «Lancia Zero Pensieri», valida fino al 31 marzo 2026 su un lotto di vetture in pronta consegna, prevede 48 rate mensili da 269 euro con TAN 0% e senza maxirata finale, a fronte di un anticipo di 7.822 euro (TAEG 3,50%).

Una soluzione che punta su tre elementi chiave: zero interessi, zero maxirata e zero attesa grazie alla disponibilità immediata delle vetture. La nuova Ypsilon Ibrida adotta un sistema mild hybrid di ultima generazione: motore tre cilindri da 1.2 litri da 110 CV con tecnologia a 48 Volt, abbinato al cambio automatico e-DCT a sei rapporti, pensato per garantire efficienza nei consumi e fluidità di guida. A bordo trova spazio il sistema di infotainment Sala con doppio schermo da 10,25 pollici e piena integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, mentre gli interni - realizzati con materiali attenti alla sostenibilità e ispirati al design italiano - puntano su comfort ed eleganza. Durante il weekend di Porte Aperte sarà quindi possibile effettuare test drive, conoscere da vicino la nuova Ypsilon e valutare l'offerta dedicata alle vetture disponibili in pronta consegna.