Lancia Ypsilon, prosegue il roadshow: a Milano un weekend glamour tra storia e futuro

Una nuova tappa all'insegna del glamour per il roadshow di Nuova Lancia Ypsilon che lo scorso fine settimana a dato mostra di sé per le vie del Quadrilatero della Moda. Dopo la prima tappa torinese, il viaggio per le città italiane della nuova arrivata in casa Lancia ha toccato il cuore di Milano, dove il passato dialoga costantemente con il futuro e la bellezza. La flotta composta da dieci esemplari, in configurazione ibrida ed elettrica, ha attraversato le vie più famose del Quadrilatero della Moda, come via Montenapoleone che, qualche giorno fa, si è aggiudicata il titolo di 'via commerciale più costosa al mondo secondo il Report Main Streets Across the World realizzato da Cushman & Wakefield. La Nuova Ypsilon ha sfilato su questa passerella esclusiva, brillando tra le vetrine delle maison più prestigiose al mondo e le vetrine dei loro flagship store, simboli dell'eleganza e dell'artigianalità che hanno reso il Made in Italy famoso in tutto il mondo. Lo spirito è anche quello di Lancia Ypsilon, il cui design unisce tradizione e innovazione, ispirandosi alle storiche Aurelia e Flaminia, con un tocco di sportività preso dalle Stratos e Delta.

Il Centro Stile Lancia ha inoltre giocato sui contrasti, combinando forme pure con elementi più audaci. Tra i dettagli distintivi della Nuova Ypsilon spicca la reinterpretazione della calandra a calice di Lancia e i fanali posteriori ispirati alla Stratos. Anche gli interni rispecchiano l'eleganza italiana, con scelte come il tavolino e materiali pregiati, tra cui pelle e velluti riciclati con texture a coste. «Sono felice - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo di Lancia - di vedere con quale entusiasmo il pubblico milanese, insieme ai tantissimi turisti stranieri che la frequentano, hanno accolto la Nuova Ypsilon, segno che il nostro 'Rinascimento' sta andando nella direzione giusta, come dimostrano anche gli oltre 10.000 ordini della nuova vettura raccolti fino oggi». il tour cittadino è proseguito poi in alcuni dei luoghi più famosi della città, tra cui le vie adiacenti il Duomo, con la sua imponente facciata gotica e le strade lastricate di Brera. Ci si è spostati poi verso Porta Nuova, simbolo della Milano contemporanea e della sua trasformazione in una metropoli moderna, oltre che verso i Navigli. Dopo le tappe di Torino e Milano, il roadshow della nuova Lancia Ypsilon è pronto ad animare le città di Roma dal 28 novembre al primo dicembre e Napoli, dal 5 all'8 dicembre.