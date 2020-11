Land Rover 110, la classica torna a vivere con la Bowler CSP 575, un mostro con motore V8 supercharged

ROMA - La nuova Land Rover Defender è già nei concessionari, ma la vecchia 110 Station Wagon vivrà ancora, grazie ad un accordo di licenza con la quale Jaguar land Rover, attraverso il proprio reparto Special Vehicle Operations, ha concesso alla Bowler di utilizzare le linee della prima Land Rover per la loro CSP 575.

Trattasi di un vero e proprio mostro che della vecchia 110 ha solo i pannelli esterni in alluminio, ma il telaio è uno space frame in acciaio speciale, denominato CSP (Cross Sector Platform) e sviluppato dalla stessa Bowler, e il motore è il V8 5 litri “Supercharged” con compressore volumetrico che equipaggia i modelli più sportivi di Jaguar Land Rover. Una presenza solo suggerita dalla gobba e dagli sfoghi d’aria presenti sul cofano. Dunque una vera e propria auto da corsa per lo sterrato, in grado di dare emozioni forti a tutti e quattro i passeggeri, ognuno seduto su veri sedili da competizione, ma con il comfort dell’aria climatizzata.

Totalmente diversi anche gli altri componenti dell’autotelaio, con freni a disco autoventilanti e sospensioni indipendenti sulle 4 ruote al posto degli assali rigidi, con geometria a doppio braccio oscillante per l’avantreno e multi-link per le ruote posteriori. Notevolmente allargate appaiono le carreggiate, con gli enormi pneumatici contenuti a malapena dai parafanghi supplementari. Nessuna notizia sul cambio e sul sistema di trazione, ma è presumibile che la Bowler (acquistata dalla Jaguar Land Rover nel 2019) possa offrire soluzioni diverse, orientate ai diversi tipi di utilizzo.

La CSP 575 apre la strada ad altre creazioni del genere permettendo all’azienda fondata da Drew Bowler 35 anni fa di continuare nel solco della tradizione, trasformando arrampicatrici ed animali da lavoro, come le vecchie Land Rover, in vere e proprie auto da rally raid costruite su misura per i loro clienti. E così sarà anche per la CSP 575 che sarà prodotta solo su ordinazione al prezzo orientativo di 200mila sterline, con le prime consegne previste nella seconda metà del 2021.