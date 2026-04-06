Land Rover, il Defender con l'orso marsicano. Gli Awards della casa britannica in favore di un'associazione italiana a difesa dell'animale

AQUILA - Il brand iconico dei fuoristrada, Land Rover, ha lanciato il primo contest internazionale, Defender Awards per sostenere sei progetti che hanno nel loro Dna la tutela dell’ambiente e degli animali. D’altronde il celebre marchio inglese è sempre stato al fianco di chi ha bisogno, visto che da circa 50 anni supporta le attività della Croce Rossa. Per i Defender Awards, Land Rover ha stanziato oltre un milione di euro e lanciato l’iniziativa su scala planetaria per riconoscere ovunque l’impegno di questi eroi del quotidiano. Tra una rosa di 56 candidati è stato selezionato anche un progetto italiano, motivo che ci ha portati a Pettorano sul Gizio - comune abruzzese con ormai poche anime tra i residenti - a bordo di una Defender 110.

Sulla piazza del bellissimo castello medievale è stato assegnato il premio a Salviamo l’Orso, associazione che dal 2012 monitora gli spostamenti dell’orso bruno marsicano, che da millenni popola quelle valli. Sul territorio, purtroppo, sono rimasti circa 60 esemplari sparsi tra Abruzzo, Lazio e Molise che i volontari dell’associazione seguono con attenzione con l’obiettivo di preservare questa specie minacciata dall’antropizzazione. Grazie ai Defender Awards, Salviamo l’orso ha ricevuto un contributo di economico di 120.000 euro per sostenere il lavoro sul campo, ripristinare gli ecosistemi e mettere in sicurezza il territorio su 10 comuni montani al fine di consentire una pacifica convivenza tra uomo e orso.

Inoltre l’associazione potrà contare per due anni sulla forza di una Defender 3.0 litri ibrida, con motore elettrico a 48 volt che migliora efficienza e fluidità di marcia, in particolare nelle fasi di ripartenza. «Abbiamo voluto portare un aiuto importante per l’associazione, un’auto che consentirà di muoversi in questi luoghi montani, non semplici da raggiungere con automobili tradizionali», ci spiega Federico Funaro, Discovery & Defender Brand Europe di Land Rover, presente alla premiazione che ci ha spiegato le peculiarità della Defender formato wild. «Con questo allestimento, la Defender ha una capacità di traino di 3,5 tonnellate che consentiranno di portare attrezzature per creare infrastrutture user friendly per monitorare l’orso marsicano nel suo habitat. Inoltre, al modello S abbiamo aggiunto delle sospensioni pneumatiche, il gancio di traino controllato in modo elettronico, oltre ai cerchi equipaggiati con pneumatici specifici proprio per muoversi sull'off-road». v