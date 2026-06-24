Land Rover, colorazione cangiante per 4 Defender Classic V8. Opera del reparto Classic del brand inglese

Quattro Land Rover Defender Classic V8 sono state restaurate mediante un processo di verniciatura particolare ad opera del reparto Classic del brand inglese. Si tratta di quattro modelli ognuno con una variante specifica di carrozzeria: dalla Soft Top 90 alla Station Wagon 110, passando per la Station Wagon 90 e la nuova 110 Double Cab Pick-Up, che combina la versatilità di un pick-up a quattro porte e cinque posti con il caratteristico design del Defender. La livrea, dal nome Spectral Green, cambia colore con una transizione fluida tra verde, viola e oro a seconda dell'angolazione e delle condizioni di luce e si estende anche ai cerchi in lega Sawtooth da 18 pollici con finitura diamantata, ai badge esterni ed ai pannelli centrali della plancia interna.

Per questa verniciatura speciale sono state necessarie 400 ore di lavoro per ognuna delle Defender coinvolte nel progetto, partendo da una fase di preparazione delle superfici particolarmente meticolosa e terminando con la lucidatura finale. Tutti e quattro esemplari della collezione, inoltre, presentano il tetto e la gabbia di protezione esterna di colore Icy White e la scritta Defender sul cofano dipinta a mano. Nell'abitacolo spiccano i sedili e le finiture in pelle semi-anilina Bridge of Weir Vanilla con cuciture verdi a contrasto che richiamano la carrozzeria ed i tappetini in Superwool con bordi in pelle Bridge of Weir ed il logo Defender in rilievo.

Mentre la plancia sfoggia un nuovo sistema di infotainment con touchscreen da 9 pollici, sviluppato appositamente per il Defender Classic, che offre connettività wireless e la compatibilità sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Sotto il cofano, ognuno dei quattro Defender Classic nasconde un V8 potenziato a 405 CV grazie a diversi elementi che fanno parte di un set pensato per incrementare le prestazioni.