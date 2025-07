Land Rover Defender con gli Oasis per il tour mondiale. Brand accompagna tour di “reunion” della band

Un nome tra i più importanti della storia della musica contemporanea e Land Rover, insieme per un tour che è già un evento. In occasione della carrellata di concerti che vedrà tornare sullo stesso palco gli Oasis, Land Rover Defender è l'official automotive partner di Oasis Live '25 e accompagnerà la celebre band inglese nell'attesissimo tour mondiale. Defender e Oasis, due icone della cultura britannica, si ritrovano insieme nella reunion dal vivo dei fratelli Liam e Noel Gallagher e, in particolare, il marchio automobilistico accompagnerà la band in tutte le 41 date dell'attesissimo tour, in 17 località in dieci paesi, con partenza da Cardiff, in Galles, la sera di venerdì 4 luglio, fino alla chiusura a San Paolo, in Brasile, nel mese di novembre. In occasione della collaborazione, è stata anche realizzata un'opera di street art visibile presso 60 Shudehill, nel Northern Quarter di Manchester. L'imponente opera d'arte di 18,5 m x 11,4 metri, rappresenta la Defender OCTA Black, nuova versione ad alte prestazioni Defender, che sarà lanciata proprio venerdì 4 luglio.