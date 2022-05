Land Rover Defender, consegnati i primi esemplari alla GDF. La flotta della Guardia di Finanza si rinnova col nuovo Defender

Il legame ventennale tra Guardia di Finanza e Land Rover Italia si rinnova con la consegna delle prime Land Rover Defender alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, generale di Divisione Francesco Greco, e del ceo di Jaguar Land Rover Italia Marco Santucci. La cerimonia di consegna delle chiavi si è svolta nella sede del Comando Generale a Roma, dove erano presenti le prime delle 50 Defender in livrea d’ordinanza e allestite per far fronte alle esigenze di utilizzo dei reparti a cui sono destinate. Nel corso di questi anni, diversi modelli Land Rover hanno affiancato le operazioni e le missioni degli uomini delle Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, che anche grazie a questi mezzi hanno garantito un non comune apporto in occasione, tra l’altro, di tragiche circostanze, fra le quali il terremoto dell’Aquila del 2009. I veicoli Land Rover, e nella fattispecie la Defender, storicamente sono sempre stati mezzi al servizio della collettività grazie alle collaborazioni con Polizia, Carabinieri, Protezione Civile, Corpo Forestale, Guardia Costiera e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Senza dimenticare la recente partnership con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che va ad aggiungersi ad altre collaborazioni di tipo scientifico e di Csr (Corporate Social Responsability). Da molti anni infatti, quasi 70, le Defender vestono la livrea della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La collaborazione fra Land Rover e Guardia di Finanza, tra le prime amministrazioni pubbliche ad acquistare veicoli attraverso un bando di gara europeo, è iniziata ufficialmente nel 1994, con la fornitura di Defender, Discovery e Freelander, ma già due anni prima, quando divenne preoccupante il fenomeno delle auto blindate che al sud i contrabbandieri utilizzavano come arieti per forzare posti di blocco, si decise di utilizzare alcune Defender, con funzioni di ricognizione e anti-speronamento.

Una Land Rover Defender soft top del Corpo fu anche usata da Papa Benedetto XVI per benedire le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, mentre la prima apparizione del nuovo modello di Defender con la livrea della Guardia di Finanza si è avuta alla recente cerimonia per i festeggiamenti del 247^ anniversario di Fondazione dell’Istituzione. Con l’odierna fornitura di Defender di ultima generazione si raggiunge l’avanzato stato dell’arte della tecnologia e delle capacità fuoristradistiche e stradali del veicolo. «Contribuire al benessere e al supporto della collettività è uno dei principi valoriali che intrinsecamente appartengono al dna di Land Rover e che, in termini di visione, condividiamo con la Guardia di Finanza - ha detto Santucci - Siamo molto felici e orgogliosi di poter continuare questa ultradecennale collaborazione e di essere al fianco di chi, da sempre, è quotidianamente in prima linea su molteplici fronti e che, anche grazie ai nostri mezzi, è in grado di essere sempre al fianco degli italiani».