Land Rover Defender indossa la divisa della British Army e diventa Wolf Series II

Defender Defense, il brand di Jaguar Land Rover costituito per supportare i clienti militari, ha svelato in occasione dell'evento specializzato DVD che si è svolto a Millbrook nel Bedfordshire (Regno Unito) la gamma completa - compresa tre nuove varianti - del modello Wolf Series II. Questo mezzo, profondamente rivisto rispetto ai Defender civili e realizzato anche in variante pick-up, punta a sostituire i circa 8.000 Land Rover Defender I oggi impiegati dall'Esercito e che nelle successive evoluzioni hanno servito le forze britanniche per oltre 70 anni.

L'operazione Wolf II è ambiziosa, perché con questa gamma Jaguar Land Rover è il gara per concorrere per la maxi commessa da 750 milioni di sterline indetta dal Ministero della Difesa per equipaggiare l'Esercito del Regno Unito e rimpiazzare non solo nel Defender di vecchia generazione ma anche gli autocarri Pinzgauer ancora in servizio. Nei test che si svolgeranno proprio nel sito di Millbrook, Defender dovrà confrontarsi con le altre Case costruttrici che sono in lizza per aggiuducarsi questa importante commessa che il Governo britannico ha varato nell'ambito del programma Light Mobility Vehicle (LMV).

Si tratta della Babcock International che, alleata con Supacat, partecipa con il General Logistics Vehicle (GLV) basato sulle collaudate piattaforme Toyota Land Cruiser e Hilux assemblate negli stabilimenti Babcock nelle West Midlands. Alla fornitura punta anche il consorzio formato da Ineos Automotive, SMT Defence e NMS UK che propone una variante militarizzata del fuoristrada Grenadier. Infine il colosso tedesco Rheinmetall, noto in italia per aver formato la jv Leonardo Rheinmetall Military Vehicles basata anche sulla storica esperienza della Iveco Defence.

E che nel caso del Regno Unito punta sulla gamma militare Mercedes-Benz Classe G, compresa la piattaforma aviotrasportabile Caracal realizzata in collaborazione con ACS - Armoured Car Systems. Thomas Mueller, chief technology officer di JLR, in occasione dell'evento a Millbropk ha dichiarato che i veicoli esposti (e di cui non sono state divulgate le caratteristiche tecniche) sono «le prime di molte varianti del Defender Wolf Series II in arrivo. Si tratta del primo lancio di un veicolo militare Defender - ha detto - dai tempi dell'originale Wolf, che ha servito le forze armate britanniche per oltre 70 anni».

Il nuovo veicolo segna una rottura strutturale rispetto al predecessore. Mentre il Wolf originale utilizzava un tradizionale telaio a longheroni e traverse, il Series II è costruito sulla piattaforma monoscocca D7x del Defender, la stessa architettura alla base dei modelli Defender civili di JLR.