Land Rover partner del concorso ippico di Piazza di Siena. Oggi protagonista la Range Rover Sport SV Celestial Gaea

PER MARCA

Fino al 25 maggio, a Roma, è in pieno svolgimento la 92ma edizione del Concorso Ippico Internazionale (CSIO) Piazza di Siena, con Range Rover in qualità di Official Automotive Partner della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). Il marchio inglese continua dunque a sostenere le discipline equestri, rafforzando la sua profonda affinità con il mondo dell'ippica. Infatti, le caratteristiche di raffinatezza, prestazioni e capacità dei propri modelli si accompagnano perfettamente allo stile di vita equestre.

Nell'ovale di Villa Borghese, nel corso dell'evento, precisamente nella giornata di oggi 22 maggio, alle ore 15:30, è in programma il «Premio n. 3 presented by Range Rover». La prestigiosa manifestazione offrirà anche l'occasione per ammirare la Range Rover Sport SV Gaea Curation, della Celestial Collection, un'edizione limitata di cinque curation con lavorazioni artigianali. La vettura con livrea Green Terre Matte, prende ispirazione dalla mitologia greca, ed ha il nome della dea della terra Gaea.