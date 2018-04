Lapo distrugge la Ferrari... da fermo: portiera in frantumi, 30.000 euro di danni

Lapo Elkann, vulcanico rampollo di casa Agnelli, torna a far parlare di sé per i suoi comportamenti oltre le righe. Come riporta il settimanale Oggi, Lapo ha distrutto da fermo la portiera della sua Ferrari aprendola sbadatamente contro una Yaris senza guardare nello specchietto. Tutto è avvenuto in zona Fiera a Milano. Lapo, informa il settimanale aveva un appuntamento a pranzo con la gallerista Gala Kalchbrenner dal Salumaio, un ristorante di via Montenapoleone. Poi via sulla Ferrari, una fuoriserie personalizzata e ridipinta di “azzurro Lapo” un colore ideato per lui dalla tedesca Basf, che gli ha dedicato la tonalità. L’auto è personalizzata anche negli interni

Al momento dell'incidente a Lapo non è rimasto che allargare le braccia. Secondo un carrozziere specializzato in Ferrari, contattato da Oggi, il danno è ingente: «Sono 30 mila euro come ridere, perché solo il marchietto in ceramica col Cavallino costa 2 mila euro. E poi il colore speciale».