Lapo Elkann: «Sono emozionato, la Fiat 500 Spiaggina di Garage Italia è un sogno che si avvera»

MILANO - Doppia festa di compleanno per la Fiat 500 che oggi celebra, oltre ai suoi 61 anni, anche i 60 della Fiat 500 Spiaggina. Per l’occasione, è stata svelata a Garage Italia la nuova versione del simbolo della ‘Dolce vità, che sarà realizzata in versione limitata a 1.958 unità. Con lei, Lapo Elkann, che guida l’hub creativo Garage Italia, ha presentato un prototipo cabriolet della Spiaggina, pensato invece per essere portato anche sulle navi e sugli yacht. L’omaggio è stato realizzato con l’atelier Pininfarina. La prima Spiaggina era stata messa sul mercato nel 1958.



«È un sogno nel cassetto che finalmente si avvera, sono molto molto emozionato», dice Elkann in conferenza stampa insieme a Luca Napolitano, capo di Fca per l’area Emea dei brand Fiat e Abarth. «Il nostro obiettivo - dice del suo prototipo - è portarla in produzione, sicuramente in Italia, ma con numeri limitati. Posso dire che c’è già tantissimo interesse e fervore da potenziali clienti, anche da chi ancora non l’aveva vista». Anche sul prezzo, dice, «stiamo facendo delle riflessioni a tutto tondo, decideremo in base al numero di pezzi e di richieste». La Fiat 500 Spiaggina ‘58 è nelle concessionarie Fiat da oggi e parte da un prezzo di 9.950 Euro.



«i primi sei mesi dell’anno hanno segnato un record di vendite a undici anni dalla sua nascita», annuncia Napolitano, spiegando la natura del suo successo. «La Fiat 500 è capace di rinnovare e stare al passo con i tempi. Per noi è stata una chiave di volta». Lapo Elkann parla invece di un’icona: «È l’auto italiana più amata nel mondo, un’icona dell’automobilismo. La gente critica l’Italia, ma l’Italia è eccellenza, bontà e bellezza: abbiamo tanto da dire al mondo e dobbiamo dimostrarlo». Il prototipo di Elkann, in particolare, punta a conquistare i mercati del Medio Oriente.

«Sono felice che il suo rilancio possa far rivivere quel sogno e quegli anni magici del Boom Economico e della gioia di vivere italiana. Da quel 2007, anno dopo anno, ne ho sempre personalizzate per me e con l’apertura di Garage Italia abbiamo potuto disegnare una moltitudine di versioni uniche che hanno confermato la versatilità e la grande attualità di questo veicolo. Sono fiero di quanto abbiamo fatto. E sono orgoglioso di averlo fatto in Italia, con aziende Italiane che promuovono, il nostro amato paese, in tutto il mondo. Sono certo che, questa auto, tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere italiana cui da generazioni si ispira il mondo», conclude.