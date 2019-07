Le BMW si aggiornano da remoto come gli smartphone

MILANO - Il fatto di equiparare sempre più spesso l'automobile agli smartphone, non comprende solo la sfera della multimedialità a bordo. Le dinamiche in vettura, fatta eccezione la guida, sono sempre più simili a quelle dei “telefonini”. Non solo per le funzionalità offerte, ma pure per ciò che concerne l'aggiornamento dei sistemi. BMW non è la prima a garantire questa possibilità da remoto, facendo uso della Sim presente in vettura.

Singolare e significativo dei tempi che avanzano, è il numero di variabili sulle quali può influire un aggiornamento del sistema. Perché il complesso su cui interviene riguarda ogni singolo apparato dell'auto. Tanto per essere più chiari, ci sono mediamente diverse decine di centraline elettroniche all'interno di una BMW. E ciascuna può essere soggetta ad aggiornamento.

Nello specifico l'upgrade da remoto è disponibile a partire da quei modelli che sono equipaggiati con il sistema operativo 7.0. Queste centraline provvedono alle più svariate funzioni. Posso regolare il motore e la trasmissione, così come i diversi dispositivi di assistenza alla guida, oppure, naturalmente, provvedere alla componente multimediale dell'auto.

Esattamente come avviene nel mondo degli smartphone, le automobili più recenti sono anche le più aggiornate. Nonostante ci siano magari pochi mesi di distanza dal lancio tra una e l'altra. Così una Serie 3 vanta ad esempio la funzione “Hey Bmw!” con la quale richiamare l'attenzione dell'auto senza ricorrere al tasto dei comandi vocali; mentre una Serie 8 di pochi mesi prima non è invece dotata.

Il vantaggio è che oggi la differenza la fanno più i software che i componenti meccanici. Ecco perché per mettere al passo di una 3 un modello 8, basta semplicemente aggiornare il software. Se però in passato era necessario recarsi in concessionaria, oggi è sufficiente sfruttare il potenziale delle connessione dati grazi alla Sim in vettura. L'aggiornamento, tanto per rimarcare quanto detto poc'anzi, può intervenire sui parametri e le specifiche di qualunque apparato dell'auto, non limitandosi all'infotainment. E, nel caso non fosse necessario l'intervento di un tecnico, può risolvere potenziali problematiche derivanti da un richiamo.

Come per gli smartphone viene segnalata la disponibilità di un aggiornamento. A questo punto si può procedere in due modi: scaricare l'aggiornamento direttamente in vettura, oppure - ma solo via wi-fi – scaricarlo sul proprio smartphone. In quest'ultimo caso bisogna però essere iscritti alla piattaforma ConnectedDrive Bmw ed aver scaricato l'applicazione dedicata – disponibile sia per sistemi Apple sia per quelli Android – inserendo i dati della vettura; e poi procedere a “caricare” in auto il nuovo materiale, adoperando una delle prese usb.

Più articolata la seconda, più semplice la prima. Perché si può tranquillamente effettuare l'operazione quando si è in marcia e non ha alcuna complicazione sulle funzionalità dell'auto. Una volta che gli aggiornamenti sono stati scaricati e la vettura è pronta ad aggiornarsi, diventa necessario fermare e spegnere il veicolo. Ovviamente, proprio come avviene per gli smartphone, non è fondamentale che l'operazione sia istantanea, ma si può anche rimandare. È chi siede a bordo a deciderlo. Una volta che l'aggiornamento viene lanciato, l'automobile avrà bisogno di al massimo una ventina di minuti (di più comprometterebbe lo stato di carica della batteria) per effettuare l'operazione. In questa fase, come detto precedentemente, l'auto deve essere spenta. Dopodiché, un messaggio sullo schermo dell'auto ed eventualmente anche sul proprio smartphone se in possesso della app ConnectedDrive, vi informerà che tutti gli aggiornamenti sono stati installati con successo. Non è detto che tutte le nuove funzionalità siano immediatamente pronte all'uso, magari servono alcuni minuti a veicolo acceso. Però, il vantaggio di avere una vettura sempre aggiornata diventa tangibile.