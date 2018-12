Le novità del 2018: da Bugatti Divo a Toyota Corolla, tutti i modelli che hanno segnato l'anno

ROMA - Dalla tecnologica Audi e-tron alle rinnovate Classe A e B di Mecedes, fino ai Suv estremi Lamborghini Urus e Rolls-Royce Cullinan. Sono alcuni dei modelli che hanno caratterizzato il 2018, nel corso del quale alcune vetture storiche sono state riviste e corrette. E' il caso del mito Porsche 911, giunta all'ottava generazione, ma anche di auto “pop” di grande successo come la Suzuki Vitara o la Honda Jazz.

Ecco l'elenco delle auto presentate nel corso di questo 2018

NOVEMBRE

- Mazda 6: L'ammiraglia si è rifatta il look: evoluzione del Kodo design, disponibile sia nella versione berlina che wagon, tutte con motori omologati Euro6d-Temp.

- Mercedes A35 AMG 4matic: Oltre trecento cavalli pronti a bruciare i 0-100 km/h in 4,7 secondi, ma disponibili anche ad andare al trotto. E' così che si presenta la più piccola delle performance-car della casa della stella a tre punte

- Mercedes Classe B: la familiare che guarda alla guida autonoma. Linea filante e spazi ampi, sport tourer dal carattere esuberate

- Peugeot 508 SW: Dopo il reveal al salone di Parigi, si prepara al debutto sul mercato italiano con le prime consegne a partire dal prossimo giugno. Sei allestimenti, con due motorizzazioni benzina PureTech da 1.6 litri di cilindrata e tre diesel BlueHDi, da 1.5 litri e 2.0 litri di cilindrata. Per la fine del 2019 è previsto l'arrivo della versione Hybrid che abbina il motore PureTech da 180 CV/132kW a un motore elettrico da 110 cv/80kW per una potenza massima combinata di 225 cv/165kw.

- Gladiator, il pickup firmato Jeep: L'inedito truck con portata di 725 kg derivato dall'off-road Wrangler riempie un vuoto nello scacchiere di Jeep. Arriverà a partire dal primo semestre del 2020, nella sola variante di carrozzeria a cabina doppia.

- Porsche 911, ottava generazione: Fedele al Dna stilistico del brand e dei modelli che l'hanno preceduta, la 911 (o meglio la serie 992) guadagna in eleganza e aggressività, con forme molto più muscolose e un cambiamento estetico più sostanziale nel muso e in coda. Gia ordinabili, i due modelli 911 Carrera S e 911 Carrera 4S.

- Mercedes GLE: Abitacolo ancora più spazioso e confortevole, con una terza fila di sedili disponibile a richiesta e sistema di Infotainment a schermi più ampi per il "Suv ballerino” della casa della Stella a tre punte.

- CitroenC5 Aircross: Linee sciccose, una grande versatilità di utilizzo e una guida ''soft'' che promette di diventare il riferimento per comfort nel segmento. Già nelle concessionarie con una gamma motori che comprende due benzina Puretech da 130 e 180 cv e due Diesel BlueHDi, sempre da 130 e 180 cv. Per la versione ibrida plug-in bisognerà aspettare la fine del 2019.

- BMW X5: La nuova generazione del Suv punta a nuove fasce di acquirenti. Al debutto i sistemi di controllo e gestione della dinamica di marcia e la guida assistita nelle situazioni più difficili.

- Mercedes Classe C: Sembra un leggero facelift, quello dell'ammiraglia compatta, ma in realtà ci sono ben 6.500 nuovi elementi, il 50% sul totale dei componenti, acquistata - tra berline e station wagon - da oltre 415.000 clienti nel 2017.

OTTOBRE

- Seat Tarraco: La sorella maggiore di Ateca e Arona, punta al mercato dei Suv di grandi dimensioni.

- Volkswagen T-Cross: Il nuovo city-Suv Volkswagen T-Cross ha iniziato il cammino che lo porterà a debuttare commercialmente nella prossima primavera. Per il nostro mercato è prevista la versione d'ingresso Urban, seguita dalla Style e dalla Advanced, a cui si potranno aggiungere in base alle richieste del cliente i pacchetti Design e l'allestimento R-Line, destinato ad enfatizzarne la sportività.

- Rolls-Royce Cullinan: E' il Suv più lussuoso del mercato: erede della Silver Ghost del 1907, punta a ricchi “avventurosi”. Il nome? Lo stesso del più grande diamante grezzo mai trovato...

- Ferrari 488 Pista: Presentata al Salone dell'Automobile di Ginevra, è l'erede delle serie speciali V8 - 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia e 458 Speciale, auto a forti prestazioni e divertenti da guidare ma si differenzia dalle precedenti serie speciali sia per la sportività che per il livello di transfer tecnologico dal mondo delle competizioni come testimoniato dal nome, un diretto omaggio alla storia della Ferrari in questo campo.

- Suzuki Vitara: A trent'anni dal lancio della gamma, nel 1988, risponde alle “regole” del downsizing verso le quali è orientato il mercato. Praticità e comfort assicurati dall'equipaggiamento con trazione integrale Suzuki 4WD Allgrip Select, e dispositivi elettronici di sicurezza e di connettività

- Toyota Rav4 Hybrid: Sul Suv più venduto al mondo, oltre 8,5 milioni di unità immatricolate, spicca la motorizzazione 2.5 benzina che, assieme ai due motori elettrici, fa parte del sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione, capace ora di privilegiare ancora di più la componente elettrica.

- BMW Serie 3: A più di 40 anni dal suo debutto, Serie 3 Berlina - giunta alla settima generazione - conferma il suo ruolo nell'ambito della gamma BMW, quello di portare valori come il piacere di guida sportiva, la raffinatezza tecnica e l'esclusività che sono propri del segmento premium ad un pubblico più vasto (ne sono state vendute oltre 15 milioni di unità) rispetto ai modelli di fascia alta.

- Lexus UX: Crossover ibrido elettrificato, con tecnologia Self Charging Hybrid e nuova motorizzazione 2.0 litri, sviluppa una potenza complessiva del sistema ibrido di 178 cv.

SETTEMBRE

- Suzuki Jimny: il re dei fuoristrada compatti si rinnova. Look attuale ma fedele al passato e tecnologia al top

- Mazda CX-3: Una vettura decisamente controcorrente: aumenta le cilindrate laddove c'è la corsa a propulsori sempre più piccoli, e punta sul diesel, quasi abbandonato da molti.

- Audi e-Tron: Esordio in grande per l'atteso suv tutto elettrico della casa dei Quattro Anelli: due motori elettrici che erogano fino a 408 cv e 664 Nm di coppia. Accelerare da 0 a 100 km/h sin 5,7 secondi e la velocità massima è di 200 km/h.

- Lamborghini Aventador SVJ: Costruita in 900 esemolari, impressiona non solo per il motore da 770 cv e 720 Nm, ma anche per il cambio ottimizzato a sette velocità Independent Shifting Rod che è stato calibrato per aumentare le prestazioni della vettura in termini di potenza e coppia.

- BMW X4: carattere sportivo e un design originale, senza le dimensioni mastodontiche della X6. deriva strettamente dalla X3, da cui differisce solo leggermente per dimensioni esterne. Docile su strada, divertente sullo sterrato

- Bufori Geneva: La casa malese ne produce 30-40 unità l'anno, obiettivo far concorrenza alla “regina” Rolls-Royce. Enorme quattro porte dal look retro', unisce un telaio in acciaio inossidabile a una carrozzeria in fibra di carbonio, un motore Hemi V8 SRT 6.4 di origine FCA Chrysler, freni Brembo e elettronica di origine tedesca.

- Mazda MX-5: look più dinamico e tanta tecnologia a bordo per la cabrio giapponese, che si giova di affinamenti stilistici e tecnici

AGOSTO

- Bugatti Divo: Hypercar da 5 milioni di euro costruita in soli 40 esemplari. Alimentata dal classico W16 da otto litri di Bugatti con una potenza di 1.500 HP. Più leggera di 35 kg rispetto a Chiron, e con 90 kg di carico aerodinamico in più rispetto. Velocità massima limitata a 380 km/h (236 mph).

- Kia ProCeed: Dalla Corea arriva la shooting brake (per dirla in italiano, giardinetta sportiva): intrigante alternativa ai suv e ai crossover, sposta l'asticella sempre più verso il mondo premium. A fronte della garanzia di 7 anni o 150.000 km, la Casa punta verso un concreto allargamento della sua presenza sul mercato.

LUGLIO

- Jeep Wrangler 2018: Riprogettata nel pianale, nella struttura e nella “pelle”, nuova Wrangler non tradisce il suo DNA e concilia, come nessuna rivale diretta sa fare, la robustezza e la capacità di non fermarsi dinanzi a passaggi off-road. Ma rispetto alla precedente generazione il vero salto di qualità si percepisce proprio quando a questo off-road 'puro e duro' si chiede di accompagnarci in città o sulla normale viabilità extraurbana.

- Fiat 500 Spiaggina: per i sessantuno anni della Fiat 500, una serie limitata: carrozzeria decapottabile ed elementi di stile che richiamano la vettura di allora per la nuova Fiat 500 Spiaggina prodotta in 1958 pezzi (numero che coincide con l'anno di nascita di questa variante ).

GIUGNO

- Audi Q8: Tanta tecnologia Audi, per esaltare il comfort di viaggio nel massimo della sicurezza, e quella sportività tipica dei modelli più prestazionali della Casa dei Quattro anelli, fanno del Q8 un Suv Coupé appagante da guidare.

MAGGIO

- Volkswagen Touareg: Oltre che un vero suv a trazione integrale, è un'ammiraglia ipertecnologica che punta ad essere accessibile ad un pubblico trasversale e meno elitario, con contenuti che sono davvero ai massimi livelli ma anche facilmente fruibili.

- Volvo V60: Chi pensa che le station wagon siano state definitivamente soppiantate da Suv e crossover dovrà necessariamente ricredersi: spazio e versatilità, peculiarità che condividono con le auto dalla “guida rialzata”, ma anche uno stile ed un'eleganza senza tempo, che sembra non passar mai di moda.

- Porsche 718 GTS: Una incredibile quantità di adrenalina, impacchettata in un elegante contenitore che misura 4,38 metri di lunghezza e 1,99 di larghezza e che pesa (nella variante Boxster) 1.375 kg. Nascosto al centro della vettura, il motore turbo 2.5 a 4 cilindri boxer della 718 GTS eroga 15 cv in più della 718 S, e raggiunge quota 365 cv

- Citroen C5 Aircross: Linee sciccose euna grande versatilità di utilizzo e una guida ''soft'' che promette di diventare il riferimento per comfort nel segmento C-Suv. In gamma motori due benzina Puretech da 130 e 180 cv e due Diesel BlueHDi, sempre da 130 e 180 cv. Annunciata una versione ibrida plug-in, ma per guidarla bisognerà aspettare la fine del 2019.

APRILE

- Mercedes Maybach GLS 560: Col biturbo 470 cv sfida Bentayga V8, Levante Trofeo e Urus

- Lexus RX: Versione allungata dell'ammiraglia Suv della Casa giapponese, in grado di ospitare sino a sette persone. In vendita sul nostro mercato da maggio, da noi sarà proposto solo con alimentazione ibrida.

MARZO

- Maserati Levante Trofeo: Maserati alza l'asticella nel segmento dei suv sportivi con Levante Trofeo: motore V8 che, grazie alla potenza di 590 cv, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h.

- Toyota Corolla: Da anni vettura più venduta al mondo, Corolla si rinnova dentro e fuori per continuare a mantenere la sua leadeship: prodotta dal 1966, fiano a a oggi è stata venduta in oltre 44 milioni di esemplari

- Toyota Auris: La terza generazione del modello nasce sulla piattaforma modulare TNGA del gruppo nipponico e porta al debutto in gamma il modulo ibrido con motore a benzina 2.0 abbinato a un'unità elettrica, che offre una potenza massima di 180 cv. Questa proposta in listino si affiancherà alla conosciuta ibrida 1.8 da 122 cv. L'offerta sarà poi completata con un 1.2 turbo a benzina.

FEBBRAIO

- Audi A6: Ridisegnata per essere ancora più personale ed efficiente, nuova A6 è caratterizzata da una importante ottimizzazione dell'aerodinamica (per una specifica versione il Cx raggiunge il valore record di 0,24) e da una struttura di elevata rigidità torsionale, basata sulla piattaforma MLB condivisa con A7 e A8, che è il presupposto di un comportamento di marcia sportivo.

- Alfa Romeo C37: La monoposto della scuderia Alfa Romeo Sauber F1 che gareggerà nel campionato di F1 2018 e che segna il ritorno in pista, a trent'anni di distanza, dello storico marchio Alfa Romeo.

- Honda CR-V e Jazz X-Road: Ultima generazione dello storico suv della casa giapponese assieme alla “piccola” , dotata di un motore da 1.3 litri che eroga 103 cv di potenza abbinato ad un cambio manuale o automatico CVT.

- Mercedes Classe C berlina e wagon: Uno dei punti di forza dell'offensiva commerciale di Mercedes nel segmento premium che punta a consolidare questa posizione grazie all'arrivo della generazione 2018.

- Audi A7 Sportback: Un po' elegante “ammiraglia”, un po' dinamica coupé, la nuova generazione di Audi A7 Sportback sposta ancora più alto l'asticella delle qualità di un modello che vuole ribadire il suo posizionamento premium, ma senza dare troppo nell'occhio.

- Hyundai Santa Fe: Design maturo che sottolinea la forte identità dei suv Hyundai. All'anteriore la “Cascading Grille”, che sottolinea la family identity del brand e un aspetto imponente con le dimensioni generose che non rinunciano allo spazio.

- Ferrari Portofino: Potenza da pista, comfort da coupé, piacere coi capelli al vento

- Mercedes Classe A: “Salto” generazionale e radicale miglioramento soprattutto nel confort e nell'abitabilità. Più larga e più lunga della precedente versione, sfrutta i vantaggi offerti dalla nuova piattaforma ''più rigida, dinamicamente più stabile e più confortevole'' e che è una evoluzione della MFA (Modular Front Architecture)

- Jeep Renegade 2018: Consolle centrale ridisegnata, nuovi porta bicchieri e altri scomparti, nuova posizione della porta USB aggiuntiva nella parte posteriore del bracciolo centrale: diverse soluzioni che hanno consentito di aumentare di oltre 1.2 litri lo spazio dei vani per gli oggetti.

GENNAIO

- Skoda Fabia: Nuova nel design esterno, grazie anche ai gruppi ottici con tecnologia Full Led, offerta di cerchi ampliata e strumentazione di bordo di nuova concezione. Equipaggiata con quattro motori benzina tre cilindri da 1 litro. I motori MPI, disponibili nelle versioni 60 cv e 75 cv, sono dotati di iniezione indiretta di carburante. Per i due propulsori TSI la potenza passa a 95 cv e 110 cv grazie all'innovativa tecnologia con sovralimentazione turbo e iniezione diretta di benzina.

- Dacia nuovo Duster: Nuovo design esterno e interno, tanta qualità e tecnologia utile e grande comfort a bordo, senza rinunciare alla sua tradizionale compattezza e a capacità off-road ai vertici della categoria.