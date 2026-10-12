Leapmotor a Parigi svela le novità della sua gamma europea, debuttano la compatta B03 e la sette posti D19

Il Salone dell'Auto di Parigi 2026, in programma fino al 18 ottobre, è l'occasione per Leapmotor di presentare le novità della propria gamma europea, con due modelli destinati a segmenti differenti del mercato automobilistico e un aggiornamento sul fronte produttivo. A due anni dal debutto europeo, avvenuto proprio nella capitale francese, il marchio amplia la propria offerta con la B03, una berlina compatta completamente elettrica pensata per la mobilità urbana, e la D19, un SUV di grandi dimensioni che rappresenta la proposta di punta sul piano tecnologico e del comfort.

Basata sulla piattaforma Compact Electric Platform, la B03 offre un'autonomia fino a 390 km nel ciclo Wltp e consente di ricaricare la batteria dal 10 all'80% in 21 minuti. Il motore elettrico raggiunge una potenza di 145 kW, mentre l'abitacolo propone un display centrale da 14,6 pollici, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida. Nonostante le dimensioni compatte, il modello dispone di un abitacolo spazioso, oltre 30 vani portaoggetti e soluzioni funzionali come il sistema di sedili posteriori LeapFlex.

La D19 si distingue invece per la configurazione a sei o sette posti, con sedili indipendenti nella seconda fila nella versione a sei posti, sospensioni adattive e tecnologia Super REEV, pensata per combinare autonomia sulle lunghe distanze e praticità di ricarica. La rassegna parigina segna inoltre l'avvio della produzione della B10 elettrica nello stabilimento di Saragozza, in Spagna, sviluppato con il contributo industriale di Stellantis. L'iniziativa rappresenta un passaggio importante nella strategia di localizzazione di Leapmotor, che punta ad avvicinare la produzione ai clienti europei e a rafforzare la propria presenza sul mercato.