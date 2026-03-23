Leapmotor apre in Germania il primo Innovation Centre fuori dalla Cina

E stato ufficialmente inaugurato a Monaco il Leapmotor Europe Innovation Centre GmbH. Il primo Centro di Innovazione europeo del marchio si trova nel quartiere di Schwabing-Freimann, una delle aree piu dinamiche della città per cultura, tecnologia e innovazione automobilistica, nonchè punto di incontro di una vivace comunità internazionale di talenti nella progettazione e nell'ingegneria. Si tratta del primo centro di innovazione aperto da Leapmotor al di fuori della Cina, spiega Stellantis, «che segna il salto strategico del marchio dall'esportazione dei prodotti alla diffusione del design all'estero, portando il processo di globalizzazione a una nuova fase».

Il nuovo centro, si legge in una nota del gruppo, «segna una tappa fondamentale nell'espansione internazionale di Leapmotor, trasformandosi in un polo creativo in cui i valori fondamentali del design del marchio - purezza, equilibrio, consistenza e calore - insieme alla sua filosofia di estetica tecnologica naturale, potranno radicarsi ed evolversi grazie alla stretta collaborazione con i principali innovatori europei. Integrando concetti e tecnologie di design globali all'avanguardia, Leapmotor approfondira la propria comprensione delle tendenze internazionali e delle aspettative dei consumatori, perfezionando continuamente il proprio linguaggio di design per creare prodotti rivoluzionari con un forte appeal globale».

Durante l'evento, Yu Shuyue, responsabile del Global Design Center di Leapmotor, ha presentato la filosofia di design del marchio utilizzando come esempio il nuovo B03X. La Leapmotor B03X nasce per definire un nuovo punto di riferimento tra i SUV globali con estetica internazionale, basandosi sulla filosofia «Scientific and Technological Natural Aesthetics 2.0». «Il modello - prosegue la nota - eredita e rafforza il DNA stilistico della famiglia, mettendo in evidenza il fascino unico della tecnologia cinese e la sua capacita di entrare in risonanza con le estetiche globali». Con l'apertura del Centro di Innovazione Europeo e l'espansione accelerata delle attivita globali, Leapmotor «continuera a promuovere l'innovazione. Il design sara una leva strategica, in grado di integrare in profondita le tecnologie di punta dei veicoli elettrici intelligenti con l'eccellenza del design internazionale. Questo approccio consentira a Leapmotor di sviluppare prodotti altamente competitivi su scala globale e di realizzare la mission del marchio: rendere l'eccellenza davvero alla portata di tutti».