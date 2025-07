Leapmotor apre gli ordini del Suv B10 in Italia. Due taglie di batteria, due allestimenti e prezzo lancio ridotto

Ordini aperti in Italia per il Suv Leapmotor B10 100% elettrico, che ha un prezzo di lancio di 26.900 euro, a fronte di un listino che parte da 29.900 euro ed arriva a 33.400 euro. Il C-Suv spinto da un motore elettrico da 218 CV e 240 Nm di coppia, è disponibile con due taglie di batteria, rispettivamente da 56,2 kWh e da da 67,1 kWh, per un'autonomia che va da 361 km fino a 434 km nel ciclo WLTP (in base a quanto dichiarato dal costruttore).

Questa vettura consente di scegliere tra due allestimenti, denominati Life e Design: il primo offre di serie il tetto panoramico con tendina parasole elettrica, i cerchi in lega da 18 pollici, la telecamera di parcheggio con visuale a 360°, ed il pacchetto completo di ADAS; mentre il secondo aggiunge i sedili in pelle ECO, i sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente, il portellone posteriore elettrico, i vetri oscurati ed il sistema Hi-Fi premium con 12 altoparlanti.