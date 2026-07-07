Leapmotor B03X, si aprono gli ordini. Due taglie di batteria e fino a 554 km di autonomia urbana per il B-suv elettrico

Si aprono gli ordini sul mercato italiano per la nuova Leapmotor B03X, B-SUV che mira a diventare protagonista in un segmento importante a livello europeo. La vettura, 100% elettrica, combina versatilità e accessibilità ed è stata progettata per rispondere alle esigenze dei clienti europei nell'utilizzo quotidiano. Il prezzo parte dai 24.900 euro della versione Life equipaggiata con la batteria da 39,8 kWh ed arriva ai 29.400 euro della variante Design con batteria da 53 kWh, mentre la B03 Life con la batteria da 53 kWh ha un costo di 27.400 euro. Grazie alla promozione per l'apertura degli ordini dedicata ai clienti privati, però, il prezzo d'accesso scende fino a 19.900 euro.

Infatti, allo sconto iniziale di 2.000 euro, vengono sottratti altri 2.000 euro in caso di permuta o rottamazione e, per i primi clienti, c'è anche un bonus aggiuntivo di 1.000 euro. Non manca una formula finanziaria che consente di mettersi al volante della B03X Life con una rata che parte da 129 euro al mese. Lunga 4.270 mm, larga 1.810 mm, ed alta 1.635 mm, Leapmotor B03X ha un passo di 2.605 mm, per garantire spazio interno senza compromettere l'agilità in città. Lo stile richiama quello di C10 e B10, grazie a proporzioni ben definite e lineari, mentre il tetto flottante e gli sbalzi ridotti caratterizzano la fiancata.

L'abitacolo presenta una plancia in cui spiccano il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici ed il display touch centrale da 14,6 pollici, mentre il nuovo sistema multimediale Leap OS 4.0 Plus è stato sviluppato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8155 ed è completamente integrato con Apple CarPlay ed Android Auto. Il bagagliaio vanta una capacità di 510 litri, per via della GigaBox da 105 litri integrata sotto il pianale, è può essere ampliato fino a 1.545 litri abbattendo i sedili posteriori.

Inoltre, con i nuovi Magic Seats è possibile trasportare oggetti lunghi e ingombranti e non mancano altri vani, che arrivano al numero di 33 in tutto lo spazio abitativo della vettura. Il powertrain elettrico anteriore eroga 197 CV e 200 Nm di coppia, mentre la batteria LFP (litio, ferro, fosfato) è integrata nella struttura del veicolo ed è disponibile con due livelli di capacità, rispettivamente di 39,8 e 53 kWh, a cui corrispondono autonomie differenti, che arrivano fino a 416 km nel ciclo urbano, nel primo caso, e fino a 554 km, sempre nel ciclo urbano, nel secondo caso.

Con la batteria più grande nel ciclo combinato WLTP la B03 arriva a percorrere fino a 382 km, mentre con l'accumulatore più piccolo promette una percorrenza che può arrivare fino a 292 km. La potenza di ricarica in corrente continua arriva fino a 100 kW per la batteria da 39,8 kWh e fino a 133 kW per quella da 53 kWh, con quest'ultima che recupera dal 10% all'80% della capacità in circa 21 minuti. Forte di 21 sistemi ADAS di Livello 2, la B03X è disponibile in due allestimenti denominati Life e Design. Già dal primo la dotazione include il climatizzatore automatico, il display centrale da 14,6 pollici, i fari Full LED automatici, i 21 sistemi ADAS ed il portapacchi. L'allestimento Design, abbinato alla batteria più grande, aggiunge i sedili in ecopelle regolabili elettricamente e riscaldabili, la telecamera a 360°, i sensori di parcheggio anteriori ed i cerchi in lega da 18 pollici.