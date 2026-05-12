Leapmotor lancia la B10 REEV Hybrid in Italia con la Leap Night. Il il 14 maggio serata evento nei dealer

Il lancio della nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid sarà celebrato il 14 maggio con la Leap Night, che interesserà le concessionarie italiane del brand che prenderanno parte all'iniziativa. Si tratta di un evento che supera la formula tradizionale del porte aperte, mediante un format esperienziale, che mira ad accogliere i clienti in un'atmosfera informale e coinvolgente. Nello specifico, in ogni show-room ci sarà un programma comune, che prevede, oltre alla musica, «food & beverage» ed all'attività di engagement, l'accoglienza, la presentazione del nuovo Suv compatto e delle promozioni dedicate per i partecipanti.

Sarà un'occasione per conoscere le caratteristiche di un'auto con tanta tecnologia a bordo e per interagire direttamente con la vettura attraverso la prova del sistema d'infotainment. Per estendere l'appuntamento oltre i confini fisici delle concessionarie, inoltre, ci saranno le attività social, attraverso le quali verranno raccolte anche le prime impressioni sull'auto. Un modello che utilizza la tecnologia range extender con un motore termico da 1,5 litri che può ricaricare la batteria da 18,8 kWh quando si ha la necessità di evitare soste alle colonnine e che lavora al servizio dell'unità elettrica deputata a trasmettere la potenza alle ruote posteriori.

Forte di 217 CV (potenza di sistema), la B10 REEV Hybrid scatta da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, può percorrere fino ad 86 km con la sola batteria del comparto elettrico, ed arriva ad un'autonomia totale dichiarata di 900 km. Per questo modello così innovativo è stata scelta una formula di presentazione nuova, in linea con i suoi contenuti, con cui il brand intende valorizzare il rapporto diretto tra concessionaria e cliente ed attraverso la quale il marchio consolida il proprio percorso di crescita in Italia.