Leapmotor, le tecnologie dei prossimi modelli al Tech Day 2026. Svelate le soluzioni dei veicoli 2027

In occasione del Leapmotor Tech Day 2026, tenutosi il 16 settembre negli impianti di Huzhou, il marchio asiatico ha mostrato in anteprima due innovazioni destinate a ridefinire la mobilità elettrica a partire dal 2027. La prima novità riguarda la piattaforma Leap 5.0 New Mobile Space Architecture, creata per ottimizzare la vivibilità interna e supportare le più avanzate tecnologie di guida assistita. Grazie a un'inedita conformazione dello chassis skateboard, alla disposizione verticale degli ammortizzatori e all'integrazione compatta di clima e propulsore posteriore, la nuova base aumenta lo spazio per le gambe e l'altezza dell'abitacolo, consentendo una configurazione piatta.

Contestualmente, l'azienda ha lanciato la batteria Cell-to-Chassis (CTC) 3.0 High-Low Fusion, una tecnologia avanzata che integra le celle direttamente nella scocca gestendo sia la trazione principale che l'alimentazione dei servizi di bordo. Questa soluzione incrementa di sette volte la capacità di erogazione a bassa tensione, arrivando ad eliminare definitivamente la classica batteria ausiliaria al piombo-acido da 12 Volt, utilizzata sulle automobili da oltre un settantennio per gestire luci, schermi e dispositivi di sicurezza. Con questo doppio passo avanti, Leapmotor mira a eliminare la manutenzione periodica degli accumulatori secondari, ridurre l'impatto ambientale legato allo smaltimento dei materiali esausti ed elevare l'efficienza complessiva dei suoi futuri veicoli.