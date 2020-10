Leasys, debutta portale Clickar.com per privati e aziende. Punto di riferimento per acquisto online usato o fine noleggio

ROMA - Leasys, società controllata di FCA Bank, lancia il nuovo portale Clickar.com, dedicato all'acquisto e vendita online di veicoli usati o di fine noleggio. Il sito nasce con l'intento di inglobare in un'unica piattaforma i portali clickar.it, punto di riferimento per la vendita on line dell'usato a privati in Italia e clickar.biz, il più importante sito italiano di aste automotive online dedicato ad aziende e professionisti del settore, con il fine di creare un unico punto di riferimento per il mondo dell'acquisto e vendita dell'usato online. Una veste grafica rinnovata e contenuti arricchiti guidano l'utente nella navigazione delle nuove sezioni del sito, alla scoperta delle informazioni che riguardano l'azienda ma soprattutto delle opportunità di acquisto disponibili sulla piattaforma, per ciascun target di clientela. Clickar.com nasce come una piattaforma marketplace facile e intuitiva, in grado di offrire ai clienti privati una vasta gamma di veicoli affidabili, grazie al piano di manutenzione regolare e ai due anni di garanzia, tutti visualizzabili nella vetrina digitale ad alta definizione e finanziabili grazie alle innovative soluzioni online di FCA Bank.

Per i clienti business e per gli operatori della compravendita di auto, nonché per i concessionari ufficiali o rivenditori multimarca specializzati o società di noleggio e leasing e società finanziare, Clickar.com permette l'acquisto e vendita di vetture usate e KM0 attraverso lo strumento delle aste online, al quale è possibile accedere in modalità completamente gratuita e digitale. Il customer journey è digitale sia per privati sia per i professionisti, tuttavia nella sezione Clickar Points, l'utente privato può individuare tutti i centri di vendita fisici dislocati sul territorio nazionale e selezionare quelli presenti nelle vicinanze, dando la possibilità a tutti i potenziali clienti di visionare dal vivo i veicoli prima di completare l'acquisto. Per la clientela business resta ovviamente valida e attiva la possibilità di seguire le proprie aste online, comodamente anche da smartphone e tablet, grazie all'app Clickar. Disponibile su Google Play e su Apple Store, l'app permette di seguire e partecipare alle aste elettroniche in qualunque momento della giornata e ovunque ci si trovi.

Sono oltre 14.000 gli operatori che hanno scelto questa modalità di acquisto, 90 sono le aste che mensilmente vengono gestite e che permettono di aggiudicare oltre 2.200 veicoli al mese sul canale B2B. Ad oggi si contano oltre 300.000 aggiudicazioni gestite su questo canale. A partire da settembre, Clickar ha iniziato ad essere operativo in Spagna. Il programma di internazionalizzazione prevede l'espansione, entro il 2021, anche nei restanti Paesi europei in cui Leasys è attiva (Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda, Francia, Polonia). La piattaforma di riferimento per la gestione delle vendite online Clickar.com sarà la medesima in tutta Europa.