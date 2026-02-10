Lepas. il marchio a nuova energia del Gruppo Chery punta su innovazione e responsabilità ambientale

Processi produttivi ed economia circolare sono al centro della visione di mobilità sostenibile per Lepas, marchio a nuova energia del Gruppo Chery, che integra innovazione tecnologica e responsabilità ambientale nello sviluppo dei propri modelli destinati ai mercati globali. Il brand può infatti contare sull'ecosistema industriale del Gruppo, caratterizzato da processi produttivi avanzati e soluzioni orientate all'economia circolare. Tra questi, il sistema 'zero-landfill' certificato 'Diamond Level' e con un tasso di recupero dei rifiuti del 99,27%, oltre a tecnologie come l'utilizzo di alluminio riciclato al 100% e la compatibilità con e-fuel. Sul fronte prodotto, la sostenibilità si traduce in efficienza energetica e riduzione dei consumi.

Il modello di punta L8 adotta un sistema super hybrid con efficienza termica del 44,5% e consumi di 5,2 l/100 km anche a batteria scarica, grazie a soluzioni di recupero energetico e gestione termica intelligente. La filosofia progettuale si riflette anche nel design 'Leopard Aesthetics', ispirato all'agilità del leopardo e pensato per coniugare eleganza e responsabilità ambientale. Un approccio che si estende a diverse esigenze di mobilità, dagli spostamenti urbani ai lunghi viaggi, con soluzioni elettrificate efficienti e confortevoli. Parte del Chery, Lepas punta così a rafforzare la diffusione di veicoli a basse emissioni nei mercati internazionali, facendo leva su tecnologia, produzione sostenibile e innovazione per accelerare la transizione verso una mobilità più pulita.