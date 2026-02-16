Lexus rivoluziona lo sterzo introducendo il sistema steer-by-wire sulla Rz. La nuova frontiera del piacere di guida passa dall'elettronica

Una nuova frontiera per il piacere di guida passa dall'elettronica, per Lexus che introduce il sistema steer-by-wire, tecnologia che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote anteriori e che debutta sul Suv elettrico Lexus Rz. Il funzionamento si basa sulla trasmissione degli input del conducente tramite segnali elettronici. I comandi impartiti al volante vengono inviati a un attuatore di coppia e quindi all'unità di controllo dello sterzo sull'asse anteriore, generando una risposta immediata e lineare. Il sistema integra inoltre soluzioni di sicurezza che garantiscono la continuità operativa anche in caso di anomalie. Tra i principali vantaggi spiccano precisione e reattività, unite a una sensazione costante di connessione con la strada.

La tecnologia è infatti in grado di ricevere feedback dagli pneumatici, filtrando al contempo vibrazioni indesiderate provenienti da fondi irregolari o da sollecitazioni dell'impianto frenante, restituendo al guidatore informazioni più pulite e progressive. Elemento distintivo è il nuovo volante One Motion Grip, dal design compatto e ispirato ai comandi aeronautici. L'assenza delle tradizionali sezioni circolari superiore e inferiore consente una visuale frontale più ampia e maggiore spazio per le gambe. Grazie a un angolo di sterzata limitato a circa 200 gradi, il sistema riduce quasi completamente la necessità di incrociare le braccia, permettendo manovre rapide con movimenti minimi. Lo sterzo adotta inoltre un rapporto variabile che si adatta automaticamente alla velocità: più diretto nelle manovre a bassa andatura, preciso e agile nei percorsi tortuosi, più stabile alle alte velocità.

Un comportamento che punta a migliorare maneggevolezza urbana e sicurezza nei trasferimenti autostradali. Lo steer-by-wire lavora in sinergia con Direct4, la trazione integrale elettrica Lexus, sincronizzando sterzata e distribuzione della coppia per una risposta ancora più rapida e naturale. Il sistema è proposto di serie sulla Rz 550e F Sport, insieme all'Interactive Manual Drive ed è disponibile in opzione sulla Rz 500e Luxury.