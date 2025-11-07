Lexus è Automotive e Platinum partner di Nitto ATP Finals 2025. Confermato il sodalizio tra il brand ed ATP fino al 2028

Lexus sarà official Automotive partner e Platinum partner delle Nitto ATP Finals 2025, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, e presenterà in anteprima nazionale due nuovi modelli: il suv elettrico RZ in versione F-Sport e il crossover LBX Vibrant. L'evento conferma inoltre il rinnovo della collaborazione triennale con ATP, che vedrà Lexus partner dell'ATP Tour fino al 2028 e protagonista in 20 tornei ATP e WTA in Europa, compreso il Rolex Paris Masters. Durante le Finals, - si legge in una nota - una flotta di 45 vetture elettrificate sarà a disposizione per il trasporto di atleti e team.

«Negli ultimi tre anni la partnership con ATP ha dato ottimi risultati, rafforzando il legame tra il nostro brand e il mondo del tennis», ha dichiarato Andre Schmidt, Head of Lexus. Il ceo ATP Eno Polo ha aggiunto che Lexus «aggiunge valore al Tour, elevando l'esperienza di giocatori e staff e sostenendo iniziative di sostenibilità". Il marchio giapponese prosegue così la sua strategia di promozione della mobilità elettrificata e dell'innovazione, con esperienze che uniscono prestazioni, tecnologia e attenzione all'ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'ATP Tour.