Lexus, esperienza immersiva alla Milano Design Week 2025. Le installazioni si ispirano alla concept car LF-ZC

E' una nuova serie di installazioni, quella che Lexus ha deciso di presentare in occasione della Milan Design Week 2025. L'esposizione, allestita presso il Daylight Space di Superstudio Più, ospiterà 'A-Un', ovvero un'esperienza immersiva creata in collaborazione con i creativi giapponesi Six e Studeo, oltre a 'Discover Together', collezione interattiva realizzata da designer emergenti che raccogliono l'eredità del Lexus Design Award. L'esposizione sarà aperta al pubblico presso Superstudio Più nel quartiere di Tortona, distretto creativo milanese, dall'8 al 13 aprile. «Sin dalla sua nascita - ha commentato Simon Humphries, chief branding officer di Lexus - il nostro marchio ha continuamente sfidato le convenzioni del mondo automobilistico di lusso, superando i confini della mobilità per creare esperienze straordinarie capaci non solo di soddisfare le aspettative, ma di superarle.

Oggi, mentre la tecnologia avanza e trasforma la nostra percezione del tempo trascorso in movimento, riflettiamo su come questi cambiamenti possano generare nuove e profonde forme di interazione». Le installazioni immersive traggono ispirazione dal 'Black Butterfly', nome del dispositivo di controllo a doppia interfaccia presente nell'abitacolo della concept car LF-ZC di Lexus. Ciascuna esplora come le tecnologie future creeranno una connessione più stretta tra uomo, macchina e mobilità. L'inaugurazione ufficiale dell'esposizione, il 7 aprile, sarà presentata da Pascal Ruch, vice presidente Lexus e value chain di Toyota Motor Europe, che introdurrà relatori, tra cui anche il presidente di Lexus International Takashi Watanabe e il direttore generale della divisione design di Lexus Koichi Suga.

Dal 2013, poi Lexus promuove il Lexus Design Award, competizione internazionale dedicata alla crescita e al sostegno dei creativi emergenti attraverso il dialogo e la co-creazione. Per approfondire questa collaborazione e rafforzare ulteriormente il suo impegno verso i nuovi talenti del design, il programma viene rinnovato come 'Lexus Design Award - Discover Together'. Il rilancio ufficiale avverrà quest'estate, con un evento di presentazione già in calendario per la Milan Design Week di aprile 2026.