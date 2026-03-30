Lexus lancia l'Interactive Manual Drive, il sistema che imita un cambio manuale. Debutta sul Suv elettrico RZ F Sport

Lexus presenta l'Interactive Manual Drive, un sistema che porta l'esperienza del cambio manuale nel mondo dei veicoli elettrici, in primis sul suv a batteria RZ F Sport. Generato automaticamente in base all'utilizzo dell'acceleratore oppure selezionato manualmente dal guidatore tramite i paddle al volante, il sistema di cambiata virtuale permette di riprodurre le sensazioni dinamiche tipiche di un motore a combustione. Il cuore del sistema è costituito da una trasmissione e da un propulsore virtuale, entrambi integrati nell'unità di controllo elettronica Bev del veicolo. La coppia del propulsore virtuale viene calcolata in base alla pressione esercitata sull'acceleratore e alla velocità del veicolo, per poi essere moltiplicata in funzione del rapporto virtuale selezionato.

In questo modo, la coppia varia coerentemente con la marcia virtuale scelta, adattandosi alle diverse situazioni di guida. Attraverso l'utilizzo dei paddle al volante, il guidatore può gestire direttamente la forza motrice, ottenendo una risposta rapida e precisa che rafforza l'interazione tra uomo e vettura. Infine, i tecnici Lexus hanno studiato anche il sound, che è sviluppato appositamente per questo sistema e accuratamente messo a punto per aumentare il piacere di guida e offrire un'esperienza esaltante. Sono infatti disponibili tre livelli di intensità sonora, che consentono di adattare il carattere della guida allo stile e allo stato d'animo del conducente.