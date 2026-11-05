Lexus NX, anteprima a Torino durante le ATP Finals. Debutta in Europa con motori ibridi e design rinnovato

Il mondo del tennis internazionale farà da cornice a una delle novità più attese di casa Lexus. In occasione delle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre, il marchio giapponese presenterà in anteprima europea il nuovo NX, suv atteso nelle concessionarie del continente nella primavera del 2027. Una vetrina prestigiosa per un modello centrale nella strategia commerciale del brand, che si prepara a rinnovarsi sotto diversi aspetti. Tra le principali novità figurano le motorizzazioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid, un design esterno aggiornato e un abitacolo completamente riprogettato.

Gli interventi riguardano anche il comfort, la qualità percepita e l'esperienza di guida, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la fruibilità e il piacere a bordo. Il NX occupa una posizione di rilievo nella gamma europea Lexus: dopo il crossover compatto LBX, è infatti il secondo modello più venduto del marchio e contribuisce a quasi un terzo delle vendite complessive, considerando il 2025 e i primi nove mesi del 2026. La presentazione torinese conferma anche il legame tra Lexus e il tennis professionistico.

Nel 2026 il costruttore sarà per il quarto anno consecutivo Platinum Partner e Official Automotive Partner delle Nitto ATP Finals, una collaborazione che si affianca alla partnership globale con l'ATP Tour avviata nel 2023. Un rapporto fondato su principi condivisi, come precisione, passione, ricerca dell'eccellenza e attenzione ai dettagli. Valori che accomunano la competizione sportiva e la filosofia Lexus, dove ogni particolare contribuisce a definire la qualità del risultato finale.