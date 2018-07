Lexus conferma la partnership con la Mostra del Cinema di Venezia

VENEZIA – La tecnologia abbraccia lo spettacolo: Lexus trasporta le stelle del cinema della 75. Mostra Internazionale d'arte Cinematografica della Biennale di Venezia con una flotta di 40 vetture ibride self charging, che non necessitano cioè di alcun cavo per il rifornimento di energia. Per il secondo anno consecutivo il marchio di lusso di Toyota, la cui gamma italiana è esclusivamente ibrida, è main sponsor dell'evento della Serenissima.

La rassegna cinematografica, la cui giuria sarà presieduta quest'anno dal 53enne regista e produttore messicano Guillermo del Toro, verrà ospitata presso il Lido tra il 29 agosto e l'8 settembre. In occasione dell'evento lagunare, Lexus esibirà anche in anteprima nazionale sia la Es Hybrid sia l'Ux Hybrid. La berlina farà parte della flotta a disposizione delle star e servirà per gli spostamenti da e per il red carpet.

Il futuristico crossover, al quale è stato riservato anche uno specifico spazio espositivo a Lisbona, verrà invece esibito in forma statica all'esterno della Lexus Lounge Lido che si trova presso la Terrezza Biennale. Gli altri modelli, rigorosamente ibridi, a disposizione degli artisti sono la Rx, la Ls, la Lc e l'Nx.

Il sostegno di Lexus alla Mostra del Cinema di Venezia, una delle principali rassegna al mondo, è la «conferma della nostra continua ricerca di mondi d’eccellenza affini ai valori del nostro brand», ha dichiarato Fabio Capano, numero uno del brand in Italia. «Lexus – ha aggiunto - definisce il suo segmento nel mercato premium andando oltre una concezione razionale di che cosa dovrebbe essere un’auto di lusso; offrendo una customer experience unica combinata con elevati livelli di artigianalità, qualità e tecnologia ai vertici del mercato».