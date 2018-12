Lexus RX 450 L Hybrid, sette posti in prima fila. Il Suv premium al top per comfort e tecnologia

ZURIGO - Per Lexus, marchio di lusso del gruppo Toyota, il Suv RX è una bandiera, il prodotto che esplora nuove frontiere inaugurando tendenze spesso capaci di fare scuola all’intero mondo dell’auto. Non a caso gli viene attribuito il merito di avere creato nel 1997, quando ne fu avviata la produzione in serie al termine di un percorso progettuale durato quattro anni, la categoria di Suv di lusso intesi come confortevole e avventuroso compromesso tra una berlina di prestigio e un fuoristrada. È proprio la scelta, fin dall’inizio, della scocca portante tipicamente automobilistica a giustificare questo primato, poiché sia la Mercedes Classe M nata nello stesso anno, sia l’ancora più longeva Range Rover del 1970 disponevano del telaio a longheroni e traverse la cui superiore robustezza costituiva la base dei veicoli fuoristrada quando ancora il concetto di Suv era di là da venire.



Apprezzato fin dall’inizio per il comfort e la silenziosità, oltre che per la qualità al di sopra di ogni sospetto su cui Lexus ha costruito la propria fama, RX è stato anche il primo Suv ibrido – tecnologia di cui il gruppo Toyota è indiscusso caposcuola – nonché il primo a introdurre nel mercato premium, con l’RX 400h del 2005, il sistema full-hybrid che offre la possibilità di affidarsi, seppure per pochi chilometri, al solo motore elettrico, e quindi in assenza di emissioni nocive. Anche se adesso la tecnologia ibrida è pressoché universalmente diffusa, soprattutto nel mondo premium, al punto che spesso si finge di dimenticare chi l’ha inventata e imposta, il padre di tutti i Suv Lexus (famiglia che oggi comprende anche il compatto NX e l’ancor più piccolo, e nuovissimo, UX) non ha perso nulla del suo spirito pionieristico. Lo conferma con la più recente declinazione, una novità assoluta non per il mercato, ma per il marchio: con il nuovo RX 450 L Hybrid appena sbarcato in Europa, infatti, il brand giapponese ha presentato il suo primo modello a 7 posti, indirizzato a una clientela alla ricerca di una maggiore versatilità e capace di dare un’ulteriore spinta a una vettura che ha finora saputo conquistare nel mondo oltre 2,7 milioni di clienti.

In coerenza con la filosofia giapponese dell’ospitalità “omotenashi”, sintetizzata dalla capacità di anticipare i bisogni altrui, la nuova declinazione del Suv, che pure condivide con il resto della gamma doti dinamiche e tecnologie, è figlia di un progetto che non si è limitato ad allungare il corpo vettura della versione standard quel tanto che basta per fare posto a una terza fila di sedili, ma ha comportato la riprogettazione della vettura con una struttura tutta nuova. Questo approccio progettuale trova riscontro nell’andamento spiovente della coda che regala alla vettura una silhouette filante e sportiva, quasi da coupé, pur mantenendo proporzioni che ne certificano l’appartenenza al mondo dei Suv-crossover. Lungo esattamente 5 metri (11 cm in più della versione standard), l’RX in versione «lunga» garantisce il comfort di chi occupa i due sedili aggiuntivi – adatti agli adulti per brevi spostamenti, a misura di bambino in caso di viaggi lunghi – grazie al divano posteriore che può slittare avanti e indietro di 15 cm e alla leggera inclinazione del portellone che determina uno spazio più adeguato per la testa degli occupanti, grandi o piccoli che siano.

Esternamente, il frontale ripropone la caratteristica griglia a clessidra (motivo che si ritrova anche nel disegno del posteriore) e i proiettori a Led allineati alla filosofia stilistica L-Finesse di Lexus, mentre altri elementi luminosi come i fendinebbia e gli indicatori di direzione propongono i Led di serie negli allestimenti alti di una gamma che prevede i livelli Executive e Luxury (listino di 74.150 e 81.150 euro rispettivamente), ma non la versione F Sport dal look più grintoso disponbile invece sull’RX standard.

Per quanto riguarda la propulsione, la configurazione allungata condivide con il resto della famiglia la tecnologia «Lexus Self Charging Hybrid» basata sull’abbinamento tra il 6 cilindri 3.5 a benzina da 262 cv e un’unità elettrica che insieme danno vita a un sistema da 313 cv complessivi il quale, per l’aumento delle dimensioni e del peso, comporta emissioni di CO2 leggermente superiori (138 g/km contro 127) alla configurazione standard, ma sempre contenute, viste la tipologia e la stazza del veicolo. La trazione integrale E-Four è affidata a un motore elettrico ausiliario da 68 cv che trasmette la coppia alle ruote posteriori, mentre il sistema di gestione ne ottimizza la distribuzione tra le singole ruote in base alla dinamica di guida e alle condizioni del fondo stradale, secondo uno schema di funzionamento che può essere visualizzato in tempo reale sul display informativo al centro del quadro strumenti. La dinamica di guida può essere selezionata con il Drive Mode Select tra le modalità Eco, Normal e Sport, mentre il pulsate Ev consente di viaggiare per qualche chilometro utilizzando il solo motore elettrico.