Lexus RX L Hybrid campione di comfort e modularità. Quando viaggiare è un piacere

ZURIGO - La qualità della vita a bordo passa per i dettagli. E il Suv Lexus «lungo» non delude. Basti pensare all’inedita e comoda tasca laterale lato guida, dove prima di mettersi al volante si può riporre il proprio tablet, oppure allo spazio ricavato sotto il poggiamano,che può ospitare lo smartphone che spesso in auto non si sa dove mettere. Intelligente il portabicchiere la cui profondità variabile (da 7 a 11 cm) adatta il contenitore al contenuto.



Un vano bagagli capiente e flessibile, anche se ovviamente il volume a disposizione risente de numero dei viaggiatori. Con l’equipaggio al completo, il carico ha a disposizione 176 litri fino al filo degli schienali, che diventano 211 utilizzando l’intera altezza del vano. Ripiegando i sedili della terza fila il volume cresce, arrivando a 652 litri . Se si abbattono tutti i sedili la capacità di carico può arrivare a 1.656 litri.

Nei veicoli a sette posti – Suv o monovolume che siano – l’accesso ai sedili della terza fila è spesso problematico. Per agevolare l’operazione i tecnici Lexus hanno fatto ricorso ad accorgimenti come il meccanismo che provvede a far scorrere in avanti i sedili della seconda fila, mentre un gradino sagomato consente di raggiungere la seduta senza inciampare. Il comfort della terza fila è ottimale anche grazie al controllo individuale del climatizzatore a tre zone.

Lexus non lesina mai sulle tecnologie finalizzate a fare delle sue vetture un benchmark in fatto di comodità. Le sospensioni adattive variabili lo confermano. Abbinano la sportività al massimo del comfort adeguandosi istantaneamente alle condizioni della strada e alle sollecitazioni dello sterzo. In presenza di questo sistema, la modalità di guida Sport si «sdoppia» nei livelli di regolazione e taratura degli assetti denominati Sport S e Sport S+.