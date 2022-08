Lexus RX segna un cambio di passo in materia di elettrificazione. Ma anche comfort e tecnologia alzano l'asticella

La nuova serie della Lexus RX segna un cambio di passo in materia di elettrificazione, ma questa indiscussa protagonista dell’esclusivo comparto dei SUV di classe premium si fa apprezzare anche per la raffinatezza e la comodità degli interni, per le dotazioni e per i sistemi di assistenza alla guida. La proverbiale qualità costruttiva della Casa giapponese spicca anche nella ricerca dei materiali per i rivestimenti dell’abitacolo e dei sedili, che possono essere scelti in pelle non animale ma sintetica, così come il volante e la leva del cambio automatico. I posti a sedere sono 5: comode ed ergonomiche le sedute anteriori; il divano posteriore è scomponibile nella disposizione 40/20/40 con un comando elettrico. Con gli schienali in posizione normale, sono stati guadagnati nel vano bagagli 5 cm in lunghezza ed è stata abbassata di 3 cm la soglia di accesso.

La strumentazione è digitale e facile è l’accessibilità ai tasti del display centrale da 14 pollici. Qui troviamo il sistema di infotainment, la navigazione tramite cloud e aggiornamento OTA grazie alla scheda Sim integrata e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. I comandi del climatizzatore sono separati, come quelli dedicati al selettore del cambio automatico sul tunnel centrale. Numerosi i portaoggetti dedicati oltre allo slot per la ricarica wireless dello smartphone e prese Usb.

I sistemi di sicurezza sono tra i più evoluti. Di serie il pacchetto Lexus Safety System+ comprende il dispositivo precollisione con rilevamento ciclisti, motocicli e altri oggetti in traiettoria. Il cruise control mantiene non solo la velocità ma anche l’auto all’interno della carreggiata; la sterzata può essere anche automatica, con un ulteriore pacchetto che permette il cambio di corsia in autostrada o l’aggiramento di un ostacolo in caso d’emergenza. E’ optional il drive monitor che tramite una telecamera controlla le condizioni del guidatore: in caso di pericolo può rallentare o fermare l’auto chiamando i soccorsi. Da non trascurare la disponibilità di un airbag supplementare tra i due sedili anteriori. E ancora, il sistema di apertura porte elettronico è collegato al blind spot monitor: in tal modo, se sopraggiunge un ciclista o un veicolo, si blocca automaticamente l’apertura della porta. Non mancano le telecamere a 360° con sensori di parcheggio.