Lexus, lo stile prima di tutto. Alla scoperta del Centro Design del luxury brand giapponese

CANNES - Le linee, la forma, la capacità di trasmettere benessere. Il design in fondo è questo, e Lexus vanta una capacità di approccio al nuovo che ispira, invidiata da molti competitor che operano nel mondo dell’automobile. Dall’artigianato alla tecnologia più avanzata, dall’esperienza di guida alla capacità di tradurre in sensazioni palpabili il benessere. Ecco, allora, che dopo il successo del concorso Lexus Award design 2019, non poteva mancare una visita al centro europeo di design della galassia Toyota in Costa Azzurra. Da queste parti il reggiseno nato dagli algoritmi per le donne che hanno subito una mastectomia e premiato con il premio Lexus durante la settimana del design di Milano, è in perfetta armonia con il lavoro quotidiano di una ventina di designer che ogni giorno, immersi nella natura, a due passi dal mare, si dedicano a studiare forme, linee, abitacoli, per donare benessere, per soddisfare la richiesta di automazione e sicurezza senza intaccare la percezione dello stare bene. E così ti capita di vedere che nulla, nella produzione di una automobile di qualità, è lasciato al caso. I colori, le cuciture a rilievo sulla pelle, gli spigoli armonizzati in un sapiente combinato con le curve, le esperienze raccolte, tutto è perfettamente miscelato nel dare qualcosa in più, nel trasmettere il bello ottenuto miscelando spesso l’audace con il provocatorio.

Il Centro europeo di Design Lexus si trova a Sophia Antipolis, a due passi dal Mediterraneo, con le Alpi all'orizzonte, Nizza e Cannes a una manciata di chilometri. È il luogo ultimo dove trovare l'ispirazione per un design innovativo. ED2, European Design Development, è la sede di 6.000 metri quadrati appositamente costruita per il team di progettazione europeo Lexus. Progettisti e modellisti collaborano con i colleghi del centro di progettazione di Aichi, in Giappone. Ma non solo Europa, naturalmente, la contaminazione deve essere globale e, quindi, le esperienze maturate in varie parti del globo. Ecco allora altre sedi, quella di Calty in California, quella Tokyo in Giappone e quella di Toyota City sempre in Giappone.

In tecnici in Costa Azzurra come quelli sparsi nel mondo, hanno alcuni capisaldi a cui il marchio Lexus si ispira da sempre: una incisiva semplicità, una eleganza sempre percepita, un’anticipazione netta del

del futuro. È combinando questo elementi nella giusta proporzioni che le matite tracciano linee sui fogli, sviluppano dettagli, proposte. E capita spesso che intorno ad un’idea, ad un progetto, tutti i centri di design della galassia Toyota siano impegnati contemporaneamente. Il risultato, alla fine, premia il lavoro che più degli altri riesce a trasmettere la finezza, quella intrigante eleganza che si percepisce dalla forma ma anche dai contenuti, dai dettagli, da un futuro che è già lì, a portata di mano.