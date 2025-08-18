Lexus svela la nuova supercar. Alla Monterey Car Week 2025 debutta la Sport Concept

Al The Quail, nella scintillante settimana della Monterey Car Week, Lexus ha svelato in anteprima mondiale la Sport Concept, una coupé dalle linee decise con una chiara visione futuristica. Un chiaro segno della direzione che il brand intende prendere per le sue vetture ad alte prestazioni. Carrozzeria due porte dal profilo ribassato, per esaltare elementi stilistici molto dinamici rispetto alle precedenti concept, questo prototipo sembra essere molto vicino a un modello di produzione, con uno stile aggressivo da gran turismo.

Davanti, spiccano i fari Led a forma di L integrati nelle prese d'aria e un paraurti scolpito che ridefinisce la calandra. Le fiancate mostrano sfoghi d'aria dietro le ruote anteriori e un design del montante C che ricorda la LFA. Il posteriore è dominato da una striscia luminosa a Led che attraversa tutta la vettura e un ampio diffusore con un terzo stop in stile Formula 1. Nonostante l'interno non sia stato svelato, si possono notare un quadro strumenti digitale e un volante a cloche, evidenziando il possibile uso di un sistema drive-by-wire, già utilizzato su altri modelli del costruttore giapponese.

L’assenza di terminali di scarico farebbe pensare a un propulsore 100% elettrico, in linea con le strategie di elettrificazione di Lexus e con le dichiarazioni del ceo Koji Sato, che ha accennato alla possibilità di adottare una trasmissione manuale simulata per aumentare il coinvolgimento di guida anche sui modelli a batteria.