LG protagonista al Ces 2026 con una piattaforma di mobilità basata su IA generativa. Cabin eseguirà elaborazioni a bordo veicolo

LG Electronics presenterà al Ces 2026 di Las Vegas la nuova piattaforma AI Cabin, soluzione di calcolo ad alte prestazioni per il settore automotive basata su modelli avanzati di intelligenza artificiale generativa. La tecnologia, sviluppata in collaborazione con Qualcomm Technologies, sfrutta la piattaforma Snapdragon Cockpit Elite per eseguire elaborazioni direttamente a bordo veicolo, senza ricorrere al cloud. AI Cabin verrà mostrata per la prima volta, integrata in un cruscotto digitale che offrirà un'anticipazione del concetto di Aidv (AI-Defined Vehicle), l'evoluzione dei veicoli software-defined. La piattaforma utilizza modelli generativi, tra cui Vlm, Llm e modelli di generazione immagini, applicandoli al sistema di infotainment di bordo di LG. L'elaborazione locale permette un funzionamento in tempo reale, con benefici sul fronte della privacy e della sicurezza dei dati.

Grazie all'analisi continua delle informazioni provenienti da telecamere interne ed esterne, AI Cabin è in grado di fornire assistenza contestuale e personalizzata. La piattaforma può avvisare il conducente di situazioni potenzialmente critiche o proporre suggerimenti in base allo scenario di guida. LG ha sottolineato che il sistema può anche generare interfacce infotainment dinamiche, adattate alle condizioni esterne o alle attività in corso. La presentazione segue l'annuncio, al Ces 2025, della piattaforma Hpc realizzata con Qualcomm, basata sul SoC Snapdragon Ride Flex, che integra funzioni Ivi e Adas in un unico controller. «Continueremo a espandere le collaborazioni con partner come Qualcomm per guidare la mobilità del futuro verso l'Aidv - ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company - e con AI Cabin stiamo sviluppando soluzioni in grado di comprendere e anticipare le esigenze dei conducenti, rendendo l'esperienza di viaggio più personale».