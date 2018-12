Ligier JS50, arriva la Sport Ultimate. Versione grintosa sfoggia un look deciso e cerchi in lega da 16”

ROMA - Ancora più accattivante nel look, la Ligier JS50 Sport Ultimate rappresenta l'ultima evoluzione in chiave dinamica della minicar del Costruttore transalpino. Presentata due mesi fa a Barcellona, è ora disponibile per le vendite in Italia.

Destinata principalmente a un pubblico di età inferiore ai 18 anni, sfoggia elementi di stile ispirati al mondo delle auto ad alte prestazioni, a cominciare dall'utilizzo del colore rosso per i dettagli delle bandelle sottoporta, per la striscia sotto i proiettori che sono di tipo a Led, per il logo sui cerchi neri in alluminio da 16" e per le scritte sulle fiancate.

Equipaggiata con impianto frenante a 4 dischi, questa variante della JS50 prevede speciali rinforzi del pianale baule, per una maggiore rigidità complessiva del corpo vettura, barre antintrusione, airbag lato conducente. Il motore è il Diesel DCI Progress 492 Common Rail della Lombardini.

Proposta nelle tinte inedite blu metallizzato e grigio "asfalto", la Ultimate sfoggia le cromature del kit "Red Line", prese d'aria laterali su entrambi i paraurti e doppio terminale di scarico "Chrome" con estrattore. Nell'abitacolo si apprezzano gli inserti in tinta con la carrozzeria, la pedaliera in acciaio di tipo sportivo e i rivestimenti in ecopelle, con cuciture rosse. Tra le novità da segnalare l'impianto hi-fi con sei altoparlanti, firmato Pioneer, con schermo da 6,2'' che per facilitare le manovre di parcheggio trasmette le immagini rilevate dalla telecamera posteriore a visione panoramica.