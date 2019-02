Lite in strada: motociclista aggredisce automobilista e fugge

Una violenta lite in strada è avvenuta alle porte di Barcellona, sulla Avenida Meridiana che funge da collegamento tra la capitale della Catalunya e la città di Cambrils. Secondo quanto riportato da Leggo, un motociclista è sceso dalla sua moto e si è avvicinato all’auto davanti a sé, per poi aggredire violentemente il conducente. L’episodio è stato immortalato dalla dashcam a bordo di un altro veicolo che si trovava sulla stessa strada, fermo a causa di un semaforo rosso. Il motociclista ha colpito il conducente dell’auto con diversi pugni, rompendo anche lo specchietto retrovisore.





Terminata l’aggressione, è salito in sella alla sua moto ed è fuggito. Restano ancora ignoti i motivi dell’aggressione, probabilmente scaturita a causa di una discussione sulla viabilità. Da quanto ripreso dalle telecamere, tuttavia, è impossibile stabilire con certezza il movente. Secondo quanto riferito dal sito spagnolo 20minutos.es, i Mossos d’Esquadra (gli agenti della polizia catalana) hanno identificato il centauro in fuga grazie alla targa della sua moto. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per risalire anche all’identità dell’automobilista aggredito. L’uomo potrebbe infatti rivelarsi fondamentale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.