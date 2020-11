Live F1, GP Imola in diretta: orgoglio Bottas, Hamilton non gli concederà nulla. Ferrari in affanno

Riuscirà Valtteri Bottas a tradurre in vittoria la sua quarta pole stagionale? Il pilota finlandese, due successi all'attivo quest'anno (Austria e Russia), si gioca una carta importante contro il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Bottas, velocissimo in qualifica tanto da infastidire spesso il campione inglese, in gara non è sempre incisivo, ma a Imola le cose potrebbero cambiare. Sul circuito in riva al fiume Santerno, i punti per superare sono pochi (la prima staccata al Tamburello e la Tosa se il rivale sbaglia qualcosa) quindi per Bottas sarà decisivo partire bene dalla posizione del poleman e poi gestire la corsa. Ci riuscirà?

Hamilton di certo non gli concederà nulla, come sempre del resto, affamato di vittorie com'è. C'è poi sempre l'incognita Max Verstappen. Nelle ultime gare non è riuscito più di tanto a infastidire il duo Mercedes, ma l'olandese della Red Bull è un attaccante e con una buona partenza non è escluso che possa passare quanto meno Hamilton. La sorpresa del weekend imolese arriva da Pierre Gasly, quarto con l'Alpha Tauri-Honda. Il francese ha vinto il Gran Premio di Monza, a Imola punta con decisione al terzo gradino del podio. Deludente il settimo posto di Charles Leclerc con la Ferrari e a un secondo da Bottas. A Portimao, ci si era illusi che il passo in avanti compiuto fosse l'inizio di un percorso positivo verso il vertice, invece non è stato così.