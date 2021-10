Live F1 GP di Austin, diretta: Verstappen prova a reagire, Hamilton è a 3"7

44° giro - Hamilton è a 3"7 da Verstappen, 12 giri al traguardo

Sainz ha perso il contatto con Ricciardo e vede Bottas avvicinarsi

43° giro - Duello duro tra Ricciardo e Sainz per la quinta posizione

42° giro - Hamilton guadagna ancora e si porta a 4"8 da Verstappen

Si ritira ai box Ocon per un problema tecnico

41° giro - Hamilton segna il giro più veloce ed è di ben 2" più rapido di Verstappen. Il divario scendo a 6"

40°giro - 16 tornate al traguardo, Verstappen ha 8" su Hamilton, Perez terzo è a 22"8, Leclerc quarto a 34"6 il quale ha un vantaggio di 19" su Ricciardo che ha in scia Sainz Bottas Norris, poi Tsunoda Raikkonen Giovinazzi Vettel Stroll Alonso (terzo pit-stop, gomme medie montate) Russell Latifi Ocon Schumacher Mazepin

39° giro - Secondo pit per Vettel e Mazepin

37° giro - Hamilton cede e si ferma per il secondo pit-stop

34° giro - Pit stop per Bottas, sempre gomme dure

33° giro - Hamilton spinge forte ed ha 15" su Verstappen, a 36"5 Perez poi Leclerc Bottas Ricciardo Sainz Norris Vettel Stroll Tsunoda Raikkonen Alonso Giovinazzi Russell Schumacher Latifi Ocon Mazepin

32° giro - Pit-stop per Leclerc, gomme dure, e rientra appena davanti a Bottas in quarta posizione

Toto Wolff è intervenuto via radio con Hamilton: "Vai fino alla fine per vincere"

Hamilton segna il giro più veloce e vedremo se l'aver conservato le gomme gli gioverà per provare ad arrivare a fine gara senza un secondo pit-stop

30° giro - Secondo pit-stop per Perez e le due McLaren di Ricciardo e Norris, tutti con gomme dure

Ai box anche Sainz ma il secondo pit-stop non è perfetto per il cambio lento della ruota posteriore destra

29° giro - Secondo pit-stop per Verstappen che riparte con le Pirelli dure

28° giro - Secondo pit stop per Alonso che rimonta gomme dure

Virtual safety-car per permettere ai commissari di percorso di togliere un pezzo di un'ala anteriore dalla pista

26° giro - Verstappen + 3" Hamilton +14"8 Perez + 24"8 Leclerc poi Ricciardo Sainz Norris Bottas Tsunoda Raikkonen Alonso Vettel Russell Stroll Schumacher Latifi Ocon Mazepin mentre Giovinazzi va ai box per un secondo pit-stop e rimette gomme dure

Hamilton è scatenato e gira un secondo più veloce di Verstappen. Dai 5" ora Hamilton è a 3"

Alonso ha ripreso Giovinazzi, lo attacca, ruota a ruota. Lo spagnolo come con Raikkonen spinge fuori il pilota Alfa Romeo che poi lo passa oltre il cordolo. La direzione gara intima a Giovinazzi di cedere la posizione

La direzione gara ha intimato (giustamente) ad Alonso di ridare la posizione a Giovinazzi

22° giro - Verstappen vede Hamilton avvicinarsi a 5", Perez rimane terzo a 13", quarto tranquillo è Leclerc, più dietro vicini tra di loro sono Ricciardo Sainz e Norris. Ottavo Bottas che precede Tsunoda Raikkonen Alonso Giovinazzi Russell Vettel Stroll Latifi Ocon Schumacher Mazepin

Alonso passa Giovinazzi, ma va oltre i limiti della pista per farlo

Bottas si libera di Tsunoda e sale in ottava posizione

18° giro - Ai box Vettel che riparte con le medie e poi anche Stroll, pure lui va con le medie

16° giro - Verstappen +6"2 Hamilton +12" Perez +22"5 Leclerc +30"6 Ricciardo +32"8 Sainz +36"4 Norris poi Vettel Stroll (ancora senza pit-stop i due piloti Aston Martin) Tsunoda Bottas Giovinazzi Raikkonen Alonso Russell Latifi Ocon Schumacher Mazepin

Ruota contro ruota alla prima curva tra Raikkonen e Alonso, i 40enni della F1. Il finlandese resiste all'attacco dello spagnolo e le due vetture si urtano leggermente

15° giro - Pit stop per Bottas che passa alle gomme dure

Strategia perfetta per la Red Bull che ha Verstappen in testa con 6"5 su Hamilton, di certo gli strateghi Mercedes hanno dormito un po'...

14° giro - Gasly procede lentamente con l'Alpha Tauri per un problema ad una sospensione

13° giro - Hamilton ai box, pit-stop tardivo per la Mercedes. Verstappen arriva e passa al comando

12° giro - Pit stop per Perez e Leclerc. Il messicano riparte ancora con gomme medie, per il ferrarista le dure

Hamilton non sembra avere problemi con le gomme e guida la gara con 5"8 su Perez, terzo Leclerc a 15" e dietro di lui arriva Verstappen, poi Bottas Raikkonen Ricciardo Sainz Vettel e Norris in top 10.

11° giro - Ai box Ricciardo e Sainz, tutti e due tornano in pista con le dure

Verstappen si ritrova dietro a Ricciardo e potrebbe aver perso tempo prezioso, poi riesce a superare l'australiano

Ai box anche Norris e Gasly, tutti e due vanno con le dure

10° giro - Verstappen va in crisi improvvisa con le gomme e va ai box per montare le dure

9° giro - Pit stop per Russell e Tsunoda, entrambi riprendono la corsa con le dure

9° giro - Hamilton sembra faticare nel contenere Verstappen, ma rimane sempre al comando

8° giro - Giovinazzi ai box per il cambio gomme e riparte sempre con le medie

7° giro - Alonso ai box per mettere le Pirelli dure

6° giro - Verstappen è sempre molto vicino a Hamilton e può tentare il sorpasso se riesce a sfruttare il drs

Molto bene Giovinazzi che tiene l'11esimo posto davanti al compagno Raikkonen

5° giro - Latifi ai box per sostituire il musetto dopo il contatto con Stroll e monta gomme dure

3° giro: Hamilton precede Verstappen di soli 7 decimi, poi Perez a 3" Leclerc a 8" seguito da Ricciardo Sainz Norris Tsunoda Gasly Bottas Giovinazzi Raikkonen Russell Vettel Alonso Stroll urtato alla prima curva da Latifi, Schumacher Mazepin e Ocon che si è fermato per montare le gomme dure dopo un danno all'ala anteriore

Sainz duella forte con Ricciardo e Norris approfittando delle gomme soft

Grande partenza di Hamilton che passa Verstappen alla prima curva. L'olandese prova a stringere il pilota Mercedes, ma Lewis tiene la testa e imbocca per primo la curva

Pronti alla partenza, Con gomme soft Sainz e Tsunoda

Tutto esaurito ad Austin, Texas, per il ritorno della F1 negli Stati Uniti. E lo spettacolo è assicurato. Max Verstappen e Lewis Hamilton, si dividono la prima fila e tra loro è scoppiata la guerra totale. Venerdì, nel secondo turno di prove libere, Verstappen non ha rispettato le regole non scritte superando l'inglese della Mercedes nelle ultime curve prima di lanciarsi per un giro veloce. Hamilton ha reagito superando all'ultima curva l'olandese della Red Bull, hanno poi percorso il rettifilo di arrivo appaiati, divisi da pochi centimetri. Verstappen via radio ha definito Lewis un idiota, benché sia stato lui a scatenare la "rissa". Dopo la qualifica, i due si sono ignorati e state certi che al via e alla prima curva sarà subito battaglia. Hamilton si ritroverà tra la morsa delle due Red Bull in quanto Sergio Perez, terzo, cercherà in tutti i modi di aiutare il compagno Verstappen. Lewis è solo, infatti Valtteri Bottas scatterà nono dopo il quarto tempo in qualifica per via di una penalità dovuta a sostituzione di alcune parti del motore. Avendo invece cambiato la power unit, partiranno dal fondo griglia George Russell, Sebastian Vettel e Fernando Alonso. Molto bene la Ferrari, il nuovo motore sembra aver dato un boost in più alle SF21. Charles Leclerc è quarto sullo schieramento (quinto in qualifica, ma la penalità a Bottas gli ha fatto guadagnare una fila) e Carlos Sainz quinto con speranze per entrambi di provare a puntare al podio.