Live F1, diretta GP Belgio: Hamilton a caccia di record, quello di Schumacher nel mirino

Qualcuno riuscirà a fermare Lewis Hamilton sul circuito di Spa. Difficile, ma Valtteri Bottas e Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo sullo schieramento di partenza, ci proveranno. Quanto meno nel corso del 1° giro, al tornantino terribile della Source, posto subito dopo il via. Hamilton è sereno, sa di avere il titolo iridato in tasca e che solo una serie di contrattempi potrebbe farglielo svanire. Intanto, va a caccia di record, in particolare quello del numero di vittorie. Lui ne conta 88 mentre al comando di questa speciale classifica c'è Michael Schumacher con 91. Un'impresa che per il pilota inglese della Mercedes sembra più che abbordabile già questa stagione. Poi, c'è la grande chance di raggiungere sempre Schumacher per i mondiali vinti: sette.