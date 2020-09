Live F1, diretta GP Monza: Hamilton sconta la penalità, Gasly leader, Ferrari GP da incubo

31° giro - Ai box Giovinazzi per la penalità di 10"

Gran sorpasso di Stroll su Sainz alla Ascari per il quinto posto

Hamilton va ai box per scontare la penalità di 10" e lascia Gasly in testa alla corsa con l'Alpha Tauri

Partenza perfetta di Hamilton, non di Stroll che perde tre posizioni. Secondo è Gasly poi Raikkonen Giovinazzi Sainz Stroll Norris Bottas Ricciardo Ocon Latifi Kvyat Perez Verstappen Grosjean Russell e Albon

Si ricompone lo schieramento con Hamilton e Stroll in prima fila

Situazione gomme: con le hard Hamilton, con le soft Ocon Raikkonen e Giovinazzi, gii altri con le medie

Leclerc intanto ha fatto visita al centro medico, qualche contusione, ma tutto ok

Il restart della gara è previsto per le 16.20

Hamilton pagherà 10" di penalità per la sosta ai box quando la pit-lane non era ancora aperta. Stessa penalità per Giovinazzi

Bandiera rossa, gara sospesa per permettere il recupero della Ferrari di Leclerc e il ripristino delle barriere della Parabolica, punto pericoloso.

Hamilton chiede se anche lui potrà avere una penalità per pit-stop non permesso, dal muretto box Mercedes gli dicono che probabilmente la prenderà

Entra la safety-car. Intanto vengono dati 10" di penalità a Giovinazzi per pit-stop irregolare

Leclerc è illeso e scende da solo dalla vettura. Brutto errore del pilota monegasco

25° giro - Gran botto di Leclerc alla Parabolica, la sua Ferrari è per metà sommersa dalle gomme di protezione

La safety-car rientra al giro 24, si riparte con Hamilton davanti a Stroll Gasly (che si era fermato poco prima del ritiro di Magnussen che ha provocato la SC) poi Leclerc Raikkonen Giovinazzi Sainz Norris Bottas Latifi Ricciardo Verstappen Ocon Kvyat Perez Russell Albon Grosjean

23° giro - Tutti sono rientrati ai box, non Stroll però

Confusione per quanto riguarda la possibilità di fare il pit-stop mentre vi era la SC. La pit-lane era stranamente chiusa ma Hamilton e Giovinazzi erano rientrati. Ora sono entrambi sotto investigazione. Gli altri piloti erano infatti rimasti in pista

Esce la safety-car. Pit stop per Hamilton, Sainz diventa leader della corsa. Al pit anche Giovinazzi Gasly Raikkonen e Latifi

20° giro - Si ritira Magnussen, già ultimo, per un problema tecnico

Intanto Bottas si lamenta del settaggio della mappa del suo motore che non gli ha permesso di replicare ai sorpassi iniziali che ha subìto



18° giro - Pit per Leclerc che monta gomme hard ed occupa la 17esima posizione

15° giro - Il divario tra Hamilton e Sainz è ora di 9"8 mentre Norris rimane terzo davanti a Perez Ricciardo Bottas Verstappen Stroll Ocon e Gasly in Top 10.

12° giro - Hamilton porta a 7"2 il vantaggio su Sainz che a sua volta ha 4" su Norris

9° giro - Hamilton + 4"8 Sainz poi Norris che tiene a bada Perez Ricciardo Bottas Verstappen Stroll Ocon Gasly Kvyat Raikkonen Leclerc Albon Giovinazzi Grosjean



LAP 12/53@McLarenF1 currently occupy second and third 👏 You have to go back to the 2014 British Grand Prix for the last time the team ran with two cars in the top three!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/98BVMg8v2n — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

7° giro - Esplodono i freni di Vettel, incredibile ma vero. Il tedesco si ritira dopo che era stato superato dalla Williams di Russell

5° giro - Hamilton + 2"8 Sainz poi Norris Perez Ricciardo Bottas Verstappen Stroll Ocon e Gasly che si era urtato alla prima curva dopo il via con Albon

3° giro - Verstappen supera Stroll alla prima variante e sale settimo

Hamilton comanda davanti a Sainz Norris Perez Ricciardo Bottas Stroll Verstappen Ocon Gasly Kvyat Raikkonen Leclerc Giovinazzi (grande partenza dal fondo), poi Albon che ha tagliato la prima variante, poi Grosjean Vettel Russell Latifi e Magnussen

Partenza perfetta di Hamilton, non di Bottas superato da Sainz, poi anche da Norris e Perez. Nel corso del 1° giro anche Ricciardo supera il finlandese

Iniziato il giro di ricognizione. Con le hard partono Vettel e Kvyat, con le medie Raikkonen Magnussen Grosjean e Giovinazzi. Tutti gli altri sono con le soft

Lewis Hamilton è sereno, affronta interviste, parla con i suoi ingegneri, con il compagno Valtteri Bottas. Non sembra temere ostacoli nel cammino verso l'ennesima vittoria nel Mondiale F1. Se oggi riuscirà nel suo intento, si porterà a quota 90 successi, appena uno in meno di Michael Schumacher. La preoccupazione semmai, arriva proprio da Bottas, che scatterà al suo fianco, ma anche da chi partirà dalla seconda fila, ovvero Carlos Sainz con la McLaren-Renault e Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes, sicuramente desiderosi di mettersi in mostra e di tentare il colpaccio quanto meno alla prima staccata di Monza, sempre piuttosto pericolosa. Poi, c'è Max Verstappen, quinto con la Red Bull-Honda, che farà di tutto per avere ragione fin da subito di Perez e Sainz per non perdere il contatto con le due Mercedes. La Ferrari dovrà cercare di non ripetere la disastrosa prestazione di Spa. Charles Leclerc parte dalla tredicesima piazzola, Sebastian Vettel dalla diciassettesima!