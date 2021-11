Live F1, GP Brasile in diretta: grande occasione per Verstappen, ma Hamilton non ci sta

Sarà quella di San Paolo la gara che potrà lanciare definitivamente Max Verstappen e la Red Bull-Honda verso il titolo mondiale? L'olandese partirà dalla prima fila, seconda piazzola, al fianco di Valtteri Bottas che con la vittoria nella corsa sprint si è guadagnato la "pole" per il Gran Premio. Lewis Hamilton invece, scatterà dalla decima posizione, ma la furia con cui ha rimontato ieri dalla 20esima alla quinta piazza (poi retrocesso di cinque posizioni in griglia per cambio di alcune parti della sua power unit) non dovrebbe lasciare troppo tranquillo Verstappen. Per ora il pilota Red Bull può stare sereno forte dei 21 punti di vantaggio sul sette volte iridato della Mercedes, ma la partita è ancora tutta da giocare. Lo ha detto anche Toto Wolff, team principal del costruttore tedesco, via radio al suo pilota dopo la splendia gara sprint disputata. Un Wolff arrabbiato per la squalifica ricevuta sabato per l'apertura del DRS irregolare, il quale ha ritenuto la retrocessione di Hamilton in ultima posizione (nella gara sprint) un affronto anche se forse dovrebbe guardare nel proprio box e rimproverare i tecnici che hanno commesso l'errore. Un ruolo determinante lo giocherà Bottas. Solitamente debole nel contenere Verstappen per cercare di aiutare Hamilton, ieri il finlandese si è superato riuscendo a domare la Red Bull che lo ha inseguito per tutta la gara sprint. Riuscirà a farlo anche oggi? La Ferrari partirà terza con l'eccellente Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è settimo in griglia ed ha ancora deluso le attese. Ma oggi avrà la possibilità di rifarsi.