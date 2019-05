Live F1 GP Monaco: Mercedes in prima fila, Vettel quarto

Iniziato il giro di ricognizione, intanto sembra aumentare il rischio pioggia nel corso del GP anche se ora la pista è asciutta e non piove

Hulkenberg (Renault), Norris (McLaren-Renault), Leclerc (Ferrari), Perez e Stroll (Racing Point-Mercedes), Russell e Kubica (Williams-Mercedes) partiranno con gomme medie, gli altri con le soft

Ricordiamo che la differenza in qualifica tra il poleman Hamilton e la prima delle due Ferrari, quella di Vettel, è stata di 781 millesimi

Tutto pronto a Montecarlo per la partenza del Gran Premio. Leggera minaccia di pioggia, ma per ora piloti e team non sono preoccupati

Si parte con le due Mercedes davanti a tutti per la quinta volta su sei. La qualifica del GP di Monaco ha segnato il ritorno in pole di Lewis Hamilton, non gli accadeva dal primo appuntamento di Melbourne, ed ha così interrotto il dominio del suo compagno Valtteri Bottas che aveva siglato le precedenti tre pole consecutivamente. Seconda fila per Max Verstappen con la Red Bull-Honda e per la Ferrari di Sebastian Vettel mentre Charles Leclerc partirà attardato, dalla settima fila, dopo l’errata strategia del box del team italiano. Antonio Giovinazzi, unico italiano al via, si era qualificato 15esimo con l’Alfa Romeo, ma è stato penalizzato di tre posizioni e scatterà 18esimo. Penalità anche per Pierre Gasly, quinto in qualifica, ma partirà ottavo. Tali penalità sono state comminate per aver ostacolato in qualifica altri piloti.

