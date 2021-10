Live F1, GP Turchia in diretta: a Istanbul piove, Leclerc spera nel podio

Piove a Istanbul e tutte le strategie studiate per oggi dai dieci team presenti in Turchia verranno stravolte. Con Lewis Hamilton 11esimo per la penalità dovuta alla sostituzione della parte termica della sua power unit, sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole, ma al suo fianco troverà Max Verstappen il quale vede la grande possibilità di riprendersi la vetta del Mondiale. Tra Hamilton e Verstappen ci sono appena 2 punti di differenza nella classifica generale. Ma chi punta a essere la sorpresa della giornata è Charles Leclerc che con la Ferrari partirà dalla terza piazzola della seconda fila. Carlos Sainz invece, si accomoderà in ultima fila per aver cambiato l'intera power unit ed è atteso a una bella rimonta. Grande attenzione anche su Pierre Gasly, quarto con l'Alpha Tauri-Honda. Tante comunque le incognite che si presentano per i 20 piloti al via.