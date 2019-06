LIVE F1, GP Canada in diretta: Vettel scatta dalla pole, al suo fianco Hamilton

Gran Premio del Canada di Formula 1, la diretta. C’è Sebastian Vettel in pole nel Gran Premio del Canada, la sua prima volta nel 2019. La Ferrari, grazie a un giro superlativo del pilota tedesco in qualifica e alla potenza del proprio motore su un tracciato dove la velocità recita un ruolo decisivo, si è presa la prima posizione che le mancava dal GP del Bahrain quando era stato Charles Leclerc a siglare la pole davanti al compagno di squadra Vettel. Questa volta non c’è stata doppietta in quanto, per un errore, il monegasco è risultato terzo. In prima fila con Vettel c’è Lewis Hamilton con la Mercedes, che in Canada ha portato la nuova power unit, mentre Valtteri Bottas è soltanto sesto causa testacoda nel primo tentativo che ha condizionato il secondo push del finlandese. Notevole il quarto tempo della Renault di Daniel Ricciardo che partirà a fianco di Leclerc. Una strategia sbagliata e in seguito una bandiera rossa nel corso del Q2, ha impedito a Max Verstappen di lottare per una posizione di vertice e così scatterà soltanto nono. Nella classifica iridata, Hamilton conta 137 punti, Bottas 120, Vettel 82, Verstappen 78, Leclerc 57.

LA DIRETTA DEL GRAN PREMIO A PARTIRE DALLE 20.10